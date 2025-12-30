محورهای کهگیلویه و بویراحمد باز هستند

  1. استانها
یاسوج-جانشین پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه محورهای مواصلاتی استان باز هستند و با شروع برف و باران از ساعت ۱۰ صبح، پدیده کولاک و لغزندگی جاده ها را داریم.

سرهنگ هدایت خلیلی‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر به‌جز محور بیژن، همه محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد باز بوده و تردد به‌صورت روان در جریان است.

وی افزود: از ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه طبق پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، بارش برف و باران در محورهای مختلف استان آغاز و بر اساس هشدار هواشناسی، احتمال وقوع کولاک در مناطق مرتفع و کوهستانی وجود دارد.

جانشین پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان، اظهار کرد: رانندگان حتماً تجهیزات زمستانی، زنجیر چرخ به همراه داشته و از سالم بودن بخاری خودروی خود اطمینان حاصل کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی حتماً سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از عجله و شتاب‌زدگی به‌ویژه در شرایط لغزندگی جاده‌ها بپرهیزند.

سرهنگ خلیلی پور اضافه کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته هیچ‌گونه تصادف منجر به جرح یا فوت در محورهای استان گزارش نشده است.

