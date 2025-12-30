اعتکاف در سپیدان با حضور حدود ۱۵۰۰ معتکف؛ تمرکز بر نوجوانان و جوانان

علیرضا نظری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ایام میلاد امام علی (ع)، از آغاز برنامه‌ریزی اعتکاف در این شهرستان خبر داد و گفت: جلسات هماهنگی از دو هفته پیش با حضور امام جمعه، مسئولان ادارات و نهادهای فرهنگی برگزار شد و آخرین جلسه نیز با حوزه علمیه خواهران برگزار شد تا برنامه‌های اعتکاف به بهترین شکل طراحی شود.

وی ادامه داد: ۱۲ مسجد شهرستان سپیدان در سامانه سازمان تبلیغات اسلامی فارس ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰۰ نفر از مردم این شهرستان در مراسم اعتکاف شرکت کنند.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی سپیدان افزود: ثبت‌نام معتکفان از ۲۵ آذرماه آغاز شده و تا ۱۱ دی ادامه خواهد داشت.

نظری فرد گفت: افتتاحیه مراسم در جمعه شب ۱۳ رجب در تمامی مساجد شهرستان برگزار می‌شود و اختتامیه نیز روز ۱۵ رجب با حضور امام جمعه، نهادهای فرهنگی و شورای تأمین برگزار خواهد شد.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی سپیدان با اشاره به حضور پرشور نوجوانان و جوانان در سال گذشته، تصریح کرد: سال گذشته از حدود هزار نفر شرکت‌کننده، ۶۰۰ نفر دانش‌آموز دختر و پسر بودند که به صورت خانوادگی در مراسم حاضر شدند و این برنامه امسال نیز با حضور گسترده خانواده‌ها و جوانان برگزار خواهد شد.