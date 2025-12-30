ابوالقاسم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایام اعتکاف در شهرستان داراب، همانند سایر شهرستان‌های کشور، با شور و نشاط ویژه‌ای همراه است و ثبت‌نام برای حضور در این مراسم معنوی آغاز شده است.

وی ادامه داد: امسال حدود ۵ هزار معتکف در مراسم‌های اعتکاف شهرستان داراب حضور خواهند داشت.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی داراب افزود: در سال‌های گذشته نیز بیش از ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان را جوانان دختر و پسر تشکیل می‌دادند.

رضایی با اشاره به اهمیت برنامه‌های اعتکاف، گفت: جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرموده‌اند، از اولویت‌های اصلی مراسم امسال است و همچنین برنامه «زندگی با آیه‌ها» و تبیین مفاهیم قرآن، محور مهم دیگری از فعالیت‌های اعتکاف در این شهرستان به شمار می‌رود.

مسئول اداره تبلیغات اسلامی داراب تصریح کرد: حضور پرشور جوانان، علاوه بر پویایی مراسم، فرصتی مناسب برای انتقال مفاهیم دینی و تقویت روحیه جهادی نسل جدید است.