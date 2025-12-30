محمدرسول زارع در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌ریزی گسترده برای برگزاری مراسم اعتکاف در این شهرستان خبر داد و گفت: از ۱۰۰ روز پیش برای برگزاری برنامه‌های معنوی اعتکاف برنامه‌ریزی کرده و در ابتدا جلسات مختلفی با حضور مسئولین شهرستانی در شیراز برگزار کردیم که در این جلسات با حضور امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای اداری، جزئیات برنامه‌ها بررسی و پیشنهادات مختلف جمع‌آوری شد.

وی افزود: امسال اعتکاف‌ها به صورت تخصصی برگزار شد و برنامه‌ها برای بانوان، آقایان، نوجوانان پسر و نوجوانان دختر به طور جداگانه تنظیم گردید. خوشبختانه توانستیم ۱۵ مراسم اعتکاف فعال در شهر مرودشت و ۴۳ مراسم دیگر در سطح شهرستان مهیا کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مرودشت همچنین به مشکلات مالی و پشتیبانی کیفی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم ما در این دوره، مشکلات مالی است که پشتیبانی کیفی مراسم نیز با چالش‌هایی مواجه است.

زارع در پایان اظهار امیدواری کرد که مراسم اعتکاف امسال بدون مشکل خاصی برگزار شده و همگان از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.