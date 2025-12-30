  1. ورزش
صعود پینگ پنگ بازان ایران در آخرین رده بندی ۲۰۲۴

نمایندگان تنیس روی میز ایران در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی در سال جاری میلادی با صعود مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۵ برترین پینگ پنگ بازان دنیا منتشر شد و مردان تنیس روی میز ایران جایگاه خود را بهبود بخشیدند.

نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی ایران با صعودی یک پله ای در مکان ۸۸ دنیا قرار گرفت، بنیامین فرجی با یک پله ارتقا در مکان ۱۴۵ دنیا قرار گرفت، نیما عالمیان با یک پله صعود در جایگاه ۱۶۸ دنیا ایستاد و نوید شمس با صعودی یک پله ای جایگاه ۱۸۵ دنیا را به خود اختصاص داد، امیرحسین هدایی دیگر ملی پوش کشورمان با صعودی یک پله ای جایگاه ۱۹۳ دنیا را در اختیار گرفت.

وانگ چوکین چینی، سال ۲۰۲۵ میلادی را با صدرنشینی پایان داد و لین شیدونگ دیگر پینگ پنگ باز چین در جایگاه دوم برترین های دنیا قرار گرفت. هوگو کالدرونا برزیلی در مکان سوم جای گرفت و توموکازو هاریموتو از ژاپن جایگاه چهارم برترین های پینگ پنگ دنیا در سال ۲۰۲۵ میلادی را به خود اختصاص دادند.

