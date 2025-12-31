  1. استانها
پویش اهدای خون در جوانرود برگزار می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از برگزاری پویش اهدای خون در بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود خبر داد.

مریم میرزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری پویش اهدای خون خبر داد و گفت: «این پویش با هدف تأمین ذخایر خونی و ترویج فرهنگ اهدای خون برگزار می‌شود.

وی افزود: پویش اهدای خون با مشارکت تیم سیار اهدای خون کرمانشاه، روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محل مرکز جامع سلامت جنب کوچه بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان جوانرود برگزار خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این پویش اظهار کرد: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که می‌تواند جان بیماران نیازمند به خون را نجات دهد و از همه شهروندان واجد شرایط دعوت می‌کنیم در این برنامه مشارکت داشته باشند.

میرزاده در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات لازم به داوطلبان اهدای خون است.

