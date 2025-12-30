  1. استانها
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۳

دشتی پور: ۷۷۲ کیلومترباند از جاده‌های ایلام برف‌روبی شد

ایلام - سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از برف‌روبی ۷۷۲ کیلومتر از جاده‌های کوهستانی استان در پی بارش‌های اخیر خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برف‌روبی ۷۷۲ کیلومتر از جاده‌های استان در پی بارش‌های سنگین اخیر خبر داد و گفت: با تلاش ۱۵۵ نیروی راهدار و به‌کارگیری ۱۰۴ دستگاه خودروی راهداری، در حال حاضر تردد در تمامی محورهای جاده‌ای استان به‌طور کامل جریان دارد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از اداره‌های تابعه و همچنین پایش دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌ها، افزود: در شبانه‌روز گذشته، ۹ محور از محورهای اصلی استان با بارش برف مواجه شده‌اند که با تلاش‌های مداوم عوامل راهداری و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ‌زدگی سطح جاده‌ها، تردد در این محورها برقرار است.

دشتی‌پور ادامه داد: در این مدت، بیش از ۱۰۰۰ تن شن و نمک برای ایمن‌سازی مسیرها و جلوگیری از لغزندگی سطح جاده‌ها مصرف شده است.

وی گفت: با تلاش نیروهای راهداری، عملیات ریزش‌برداری در ۵۲ مقطع از جاده‌های استان با سرعت انجام شد تا مشکلی در عبور و مرور به وجود نیاید.

وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، نیروهای راهداری به ۱۳۰ خودرو که در مسیرها گرفتار شده بودند، امدادرسانی و رهاسازی انجام داده‌اند.

دشتی‌پور در پایان از شهروندان خواست پیش از انجام سفرهای برون‌شهری، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و برای دریافت اطلاعات به سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

