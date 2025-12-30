حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از برف‌روبی ۷۷۲ کیلومتر از جاده‌های استان در پی بارش‌های سنگین اخیر خبر داد و گفت: با تلاش ۱۵۵ نیروی راهدار و به‌کارگیری ۱۰۴ دستگاه خودروی راهداری، در حال حاضر تردد در تمامی محورهای جاده‌ای استان به‌طور کامل جریان دارد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از اداره‌های تابعه و همچنین پایش دوربین‌های نظارتی مرکز مدیریت راه‌ها، افزود: در شبانه‌روز گذشته، ۹ محور از محورهای اصلی استان با بارش برف مواجه شده‌اند که با تلاش‌های مداوم عوامل راهداری و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از یخ‌زدگی سطح جاده‌ها، تردد در این محورها برقرار است.

دشتی‌پور ادامه داد: در این مدت، بیش از ۱۰۰۰ تن شن و نمک برای ایمن‌سازی مسیرها و جلوگیری از لغزندگی سطح جاده‌ها مصرف شده است.

وی گفت: با تلاش نیروهای راهداری، عملیات ریزش‌برداری در ۵۲ مقطع از جاده‌های استان با سرعت انجام شد تا مشکلی در عبور و مرور به وجود نیاید.

وی یادآور شد: در کنار این اقدامات، نیروهای راهداری به ۱۳۰ خودرو که در مسیرها گرفتار شده بودند، امدادرسانی و رهاسازی انجام داده‌اند.

دشتی‌پور در پایان از شهروندان خواست پیش از انجام سفرهای برون‌شهری، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و برای دریافت اطلاعات به سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.