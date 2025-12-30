سامانه بارشی جدید برف و باران در راه ۲۰ استان کشور از روز پنجشنبه

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (سهشنبه، ۹ دی) در غالب مناطق کشور، بهجز نیمه غربی استان کرمانشاه، ایلام، جنوب استان فارس و هرمزگان، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و رعد و برق پیشبینی میشود.
وی افزود: در نقاط مستعد، بارش تگرگ و در گردنهها و مناطق کوهستانی، کولاک برف تداوم خواهد داشت و این شرایط میتواند موجب اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کوهستانی شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (چهارشنبه، ۱۰ دی)، در نواحی نوار شرقی استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی، بارش پراکنده رخ خواهد داد و سپس سامانه بارشی بهتدریج از کشور خارج میشود.
وی ادامه داد: با ورود موج بارشی جدید از بعدازظهر پنجشنبه (۱۱ دی) و طی روز جمعه (۱۲ دی)، بارش برف و باران و وزش باد شدید موقت در شمال غرب، غرب کشور، استانهای ساحلی دریای خزر و دامنهها و ارتفاعات البرز مرکزی پیشبینی میشود.
ضیائیان با اشاره به مخاطرات جوی پیشِرو گفت: با توجه به بارش برف در ارتفاعات رشتهکوههای البرز و زاگرس طی پنج روز آینده، وقوع پدیده بهمن در این مناطق دور از انتظار نیست و لازم است کوهنوردان و ساکنان مناطق مرتفع، هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی یادآور شد: طی سه روز آینده، در نیمه شرقی کشور، شمال غرب، مناطق مرکزی و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود که میتواند منجر به کاهش دید افقی و خسارت به سازههای موقت شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی امروز و فردا، کاهش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور بهویژه در نیمه شمالی رخ خواهد داد و شرایط زمستانی در بسیاری از استانها تشدید میشود.
وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۹ دی) نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات، بارش باران و وزش باد شدید پیشبینی میشود؛ حداقل دمای تهران منفی یک درجه و حداکثر دما پنج درجه سانتیگراد خواهد بود.
ضیائیان عنوان کرد: بر اساس الگوهای پیشبینی سازمان هواشناسی، تا روز سهشنبه با فعالیت سامانه بارشی در سطح این استان، بهتناوب افزایش ابر رخ خواهد داد.
وی افزود: تا شامگاه سهشنبه، در برخی مناطق بهویژه نیمه شمالی استان، در بعضی ساعات بارش باران و برف، در ارتفاعات کولاک و مه مورد انتظار است و همزمان وزش باد شدید نیز تا سهشنبه تداوم خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا (۱۰ دی)، کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان و یخبندان در مناطق شمالی پیشبینی میشود.
