به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ابتدای سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر با بیان اینکه دستور نخست جلسه به موضوع ستاد بحران تهران اختصاص دارد، گفت: مقرر شده است یک نماینده برای ستاد بحران تهران انتخاب شود که در این راستا سردار جلالی معرفی شدهاند و پس از رأیگیری و اعلام نتیجه، ایشان بهعنوان نماینده معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به محتوای طرح ارائهشده افزود: در متن فعلی، موضوع شرایط اپیدمی مطرح شده اما پیشنهاد بنده این است که عنوان آن به شرایط بحرانی اصلاح شود، چراکه در شرایط بحران، بهویژه در صورت بروز بیماریهای فراگیر، نحوه جمعآوری زباله و پسماندها با شرایط عادی تفاوت دارد و نیازمند تمهیدات ویژه است. این طرح از سوی اعضای شورا ارائه شده و انشاءالله به تصویب خواهد رسید.
چمران ادامه داد: امروز همچنین چهار اساسنامه در دستور کار شورا قرار دارد و در صورت رسیدن به زمان کافی، موضوع نامگذاری نیز بررسی خواهد شد.
رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت توسعه خطوط مترو اشاره کرد و گفت: سه حفاری تونل مترو بهصورت همزمان در حال انجام است و بهزودی مشخص خواهد شد که کدام خطوط به شبکه متروی تهران اضافه میشود. در حال حاضر، هفت خط متروی تهران تقریباً به پایان رسیده و تنها چند ایستگاه باقی مانده است که از جمله آنها ایستگاه سرباز آماده افتتاح است. همچنین در پایانهها و برخی نقاط دیگر، کارهای باقیمانده در حال تکمیل است.
وی افزود: چهار خط جدید نیز برای متروی تهران پیشبینی شده که سه خط آن وارد فاز اجرایی شده و قراردادهای مربوطه بسته شده است. این خطوط طبق برنامه در حال پیشرفت هستند اما بهرهبرداری از آنها به سالهای آینده موکول خواهد شد.
چمران در پاسخ به پرسشی درباره تعطیلی شورا و شهرداری در روزهای تعطیل رسمی گفت: با توجه به تعطیلی دولت، بخشهای اداری شورا و شهرداری تعطیل هستند اما بخشهای عملیاتی شهرداری تعطیل نخواهند بود و نیروها بر اساس ضرورت تقسیمبندی میشوند.
وی در ادامه به موضوع انتخابات شوراها پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه انتخابات شوراها بهصورت مستقل برگزار میشود و همزمان با انتخابات ریاستجمهوری نیست، میزان مشارکت مردم به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله تلاش رسانهها، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور. اما مهمترین عامل، عملکرد خود شوراهاست. اگر شوراها عملکرد مناسبی داشته باشند و این عملکرد بهدرستی برای مردم تبیین شود، میتواند مردم را به مشارکت بیشتر ترغیب کند.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به فضای بعضاً ملتهب جلسات شورا گفت: اختلاف نظر، ذات شوراها و مجالس است اما این اختلافها باید در چارچوب منطقی، قانونی و متعارف باشد. اگر از این چارچوب خارج شود، آثار منفی آن به مردم منتقل خواهد شد. ما همواره تلاش کردهایم شورا با انسجام، هماهنگی و همفکری به کار خود ادامه دهد.
چمران همچنین درباره آمادگی تهران در برابر تهدیدات مختلف تصریح کرد: تهران باید خود را نهتنها برای بحرانها یا حتی حملات احتمالی، بلکه برای خطرات بزرگتری مانند زلزله و سیل آماده کند. در همین راستا، شورا پیشتر بیش از ۳۰ مصوبه در چند جلسه تصویب کرده که در حال پیگیری برای اجرا هستند.
وی در خصوص احداث پناهگاهها گفت: ایجاد پناهگاهها نیازمند زمان است اما در ساخت ساختمانهای بزرگ، بهویژه ساختمانهای عمومی و حتی خصوصی، در کمیسیون ماده ۵ پیشبینی پناهگاههای چندمنظوره مورد تأکید قرار گرفته است. پناهگاههایی که صرفاً بلااستفاده بمانند، در زمان بحران کارایی لازم را ندارند، اما اگر چندمنظوره باشند، در مواقع اضطراری بهسرعت قابل استفاده خواهند بود.
چمران با اشاره به سیستمهای هشدار شهری افزود: پیشبینیهایی برای استفاده از سیستمهای اطلاعرسانی شهری، از جمله آژیرها، رادیو، تلویزیون و فضای مجازی انجام شده تا در صورت لزوم بتوان بهسرعت به مردم اطلاعرسانی کرد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات شورا در مترو در شرایط بحرانی گفت: نقاطی از جمله مترو و مکانهای امن دیگر پیشبینی شده تا در صورت بروز شرایط خاص، جلسات شورا در فضاهای امن ادامه یابد، هرچند شخصاً تمایل ندارم چنین شرایطی پیش بیاید.
وی با اشاره به برخی اظهارات توهینآمیز نسبت به اعضای شورا از سوی برخی مدیران شهرداری گفت: اعضای شورای شهر نمایندگان مردم هستند و احترام و شأن آنها باید حفظ شود. هیچکس حق توهین به اعضای شورا را ندارد و در صورت بروز چنین مواردی، با آن برخورد جدی خواهد شد. در گذشته نیز در مواردی شاهد توبیخ و برخورد با افراد متخلف بودهایم.
چمران در پایان تأکید کرد: هویت، استقلال، آزادی و احترام اعضای شورای شهر باید بهطور کامل رعایت شود و شورا در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.
