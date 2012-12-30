حل ابهام انتخابات شورای شهر تهران در تعامل با مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درابتدای جلسه با اشاره به 9 دی که روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گذاری شده است، گفت: حضور ملت ایران دراین روز نشان داد که ملت با ولایت ، رهبری و انقلاب اسلامی و ایده های بلند حضرت امام (ره) نه تنها پیوندش قطع نشده بلکه مستحکم تر هم شده است.

وی همچنین حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در شورا که با برگزاری جلسه شورا تقارن پیدا کرده بود را فرصت مغتنمی برشمرد تا نقطه عطفی برای تعامل بیشتر بین نمایندگان مردم تهران در شورای شهر و مجلس شورای اسلامی باشد.

حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز این حضور را به فال نیک گرفت و خاطر نشان کرد: تعامل بین شورا و مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهروندان در تهران بسیار کار آمد خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با قرائت بخشی از آیه قران که انسانها را به داشتن تقوی و عمل صالح دعوت می کند از نمایندگان مردم تهران در شورای شهر خواست تا مانند آنچه که تاکنون عمل کرده اند ایمان و عمل صالح را سرلوحه کارهایشان قرار دهند و به گونه ای با نگاه علمی و کارشناسانه به مسائل بپردازند تا قول هایی که برای اجرایی شدن برنامه هایشان می دهند با پشتوانه قوی به منصه ظهور برسد.

ابوترابی فرد در توصیه دیگری که ، پشتوانه آیات قران را داشت، تصریح کرد: همچنین خداوند بر انسانهای با تقوی این نوید را می دهد که هر چه بر میزان تقوی و عمل صالح در کارها بیفزایند در به ثمر رسیدن برنامه ها با غفران الهی مواجه می شوند.

که در این شرایط ، ضمانت سخنان و قولها نیز از پایه محکم ، منطقی و برهانی برخوردار است.

بنابراین قول انسان با تقوا دارای یک عقبه قابل دفاع منطقی و برهانی است که از آن به عنوان قول سدید در قران یاد می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه گاهی در مسائل مرتبط با جامعه چه از نظر مدیریتی، سیاسی ، اقتصادی و دینی حداقل تلاش برای رسیدن به قول سدید مشاهده نمی شود که این موجب آسیب رسانی جدی می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به اعضای شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: تصمیماتی که شما برای شهر می گیرید چنانچه مستحکم باشند یک قرن بعد هم نمی توان آنها را نقد کرد.

وی افزود: کلید واژه تمام دستاورد های انسان عمل صالح و تقوی است که منجر به دادن قول مستحکم و سدید می شود و در نهایت رحمت خداوند را به همراه دارد این مسیر باعث پرکردن شکافها و ایجاد همبستگی ملی می شود .

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تشریح روز 9 دی گفت: پافشاری بر اسلام ،پافشاری بر نظام اسلامی و تاکید بر پیوند یا رهبری نظام ، کلید واژه های 9 دی بودند که می توان از آنها به عنوان قول سدید یاد کرد.

وی در ادامه بااشاره به جلسه شورای شهر تهران ، گفت: دراین مجلس که شما ارتباط چهره به چهره و نزدیک به یکدیگر و شاید از کمیسیون های تخصصی در مجلس نیز به یکدیگر نزدیک تر باشد، باید خروجی نشست هایش قول های سدیدی باشد که گره های شهر را باز کند.

ابوترابی فرد همچنین از شوراها به عنوان پیشرو تحول نوسازی و بازسازی چهره شهرها و روستاهای سراسر کشور یادکرد وگفت: نقش شوراها در ساختار تشکلاتی و نظام سازی در تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بسیار کلیدی است چرا که بعد از اجرای قانون اساسی ، اجرای اصل شوراها و نقش آنها در تحولات کشور در زمینه نوسازی و تحول شهرها و روستاها بسیار حائز اهمیت و کلیدی بوده است.

وی افزود: اگر شوراها احیا نمی شدند و به این اصل کلیدی که در قانون اساسی به ایجاد آن هم تاکید شده بود باز نمی گشتیم شهرها و روستاهای کشورمان با آبادانی و نوسازی بسیار فاصله داشتند.

مهدی چمران از اعضای شورای شهر خواست تا درخواست های خود را با توجه به کمبود وقت در حضور نایب رئیس شورا در جلسه عنوان کنند.

انتقاد از جدایی های تهران / تاکید بر ایجاد شورای محلات

احمد مسجد جامعی اولین عضوی بود که حضور نایب رئیس شورا برای مطرح کردن ایجاد رسمی شورای محلات مغتنم شمرد و افزود: وضعیت شهر تهران درحال حاضر و تقسیم بندی که در تغییر قانون شوراها مطرح است نشان می دهد که نقطه هایی درقانون اساسی وجود دارد که مغفول مانده است.

وی افزود: قوانین و قوائد شوراها، مرز بین مردم سالاری و نظام های خودسرانه است. دربحث قانون شوراها که در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است بحثی به عنوان شورای محل وجود دارد که ساختار نظام را از پایین به بالا ترسیم می کند در حالی که ما در حال حاضر ساختاری از بالا به پایین داریم.

احمد مسجد جامعی طی درخواستی از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواست، تا در خصوص اجرایی شدن این شورا کمک کنند.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: خیلی از مسائل تهران جز اینکه از سطوح پایین قابل دسترسی و حل کردن باشد راه دیگری ندارد در این میان هم، راه حل قانونی آن ایجاد شوراهای محل است که تمام ظرفیت قانونی حقوقی و تجربه داخلی و جهانی آن وجود دارد ولی جرات ایجاد آن وجود ندارد.

رئیس ستاد شورایاری های شهر تهران تاکید کرد: این موضوع را نباید با این حس دنبال کرد که نکند رقیبی برای نمایندگان شوراهای شهرها و یا مجلس شورای اسلامی ایجاد خواهد شد.

وی همچنین درادامه به بحث تقسیم بندی تهران به سه بخش و یا 3 حوزه انتخابیه تهران ـ ری ـ شمیرانات اشاره کرد و گفت: این طرح مبنای کارشناسی اش مشخص نسبت و حتی توجیه اجرایی هم ندارد ، چرا که بافت های شهری تهران به گونه ای در طول تاریخ به هم پیوند خورده اند که در هویتی که گرفته است برای توسعه و یا پیشرفت این شهر ، همه چیز یکجا و یکپارچه دیده شده است برای مثال در زمان احداث راه شوسه ، اولین راه از تهران به ری کشیده شد.

احمد مسجد جامعی تاکید کرد: مسائل تهران ، ری و شمیرانات آنچنان به هم پیو ستگی دارند که خارج کردن این روال به لحاظ کارشناسی توجیه ندارد.

وی خطاب به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواست همچنان که فراز و فرودهای مسائل کشور را با تقوی دنبال کرده اند به موضوع تقسیم بندی انتخابات شورا ها در تهران نیز با قول سدیدی که صحبت از آن به میان آمده است دنبال کنند.

شاهد تکه تکه شدن مدیریت شهری هستیم



خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز با ابراز تاسف از اینکه چرا نمایندگان تهران در شورا و مجلس تاکنون نتوانسته اند برای اتخاذ تصمیمات مشترکی برای تهران دور هم جمع شوند گفت: این نشست ها می تواند بسیار موثر باشد چرا که هر دو نمایندگی مردم یک شهر را دارند و مسائل مشترکی را می توانند بررسی کنند.

وی درخصوص اتفاقات اخیر و مباحثی که در خصوص تقسیم بندی حوزه های انتخابیه تهران مطرح است گفت: در بسیاری از حوزه های مدیریتی از جمله حوزه های اقتصادی ، مدیران اجرایی ، ریشه مشکلات را در نبود مدیریت یکپارچه و وجود مدیریت های چند پاره ایی می دانند که تبعاتش منجر به بروز مشکلات اقتصادی شده است وحتی چاره کار را در ایجاد مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصادی کشور می دانند ولی در مباحث دیگر شاهد تکه تکه شدن مدیریت ها به خصوص در حوزه مدیریت شهری هستیم.



سخنگوی شورا شهر با اظهار اینکه چنین تصمیمی زیان آور است، گفت: با توجه به پیوستگی که میان شهر تهران وجوددارد مطمئن هستم که بعد از اجرای چنین تصمیمی ، دوباره به حالت اولیه باز خواهیم گشت.



وی افزود: بهترین کار این است که نمایندگان مردم تهران در مجلس وشورا دور هم جمع شوند شاید بتوانند استدلالهای خود مبنی بر توجیه پذیر بودن و یا عدم توجیه طرح تقسیم بندی انتخابات شوراها در تهران را عنوان کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: حتی در مطالعات تطبیقی و طرح جامع شهر تهران نیز توصیه ایی به چند مدیریتی در شهر نشده است.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورا نیز خاطر نشان کرد: همانطور که جدایی ری از تهران یک کارغیر کارشناسی بود ارائه این طرح و دنبال کردن این مسئله هم غیر کارشناسی است



ال سی خط 4 متروی تهران بعد از 1495 روز گشایش یافت

حسین محمدپورزرندی معاون مالی واداری شهرداری تهران با اعلام این خبر که ال سی خط 4 متروی تهران با رقمی معادل 532 میلیون یورو گشایش یافت این نوید را به اعضای شورا و شهروندان تهرانی داد که بزودی این پول جهت تامین و تکمیل خطوط مترو به خصوص خط 3 و 4 و خرید واگن وتجهیزات مورد نیزا مترو هزینه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: برای بازگشایی این فاینانس ، بیش از 1495 روز از زمان مصوبه شورا در خصوص تخصیص فاینانس برای خطوط 4، 3، 6 و 7 متروی تهران تاکنون وقت صرف شده است

وی در خصوص روند بازگشایی این فاینانس به همکاری های دولت، بانک مرکزی و بانک های عامل اشاره کرد و گفت: باتوجه به تمام تلاش های صورت گرفته تنها توانسته ایم ، موافقت بانک را برای عاملیت فاینانس خط 4 داشته باشیم.

پورزرندی این اطمینان را به اعضای شورا داد با توجه به زمان بر بودن بازگشایی l.c و فاینانس ها چنانچه عمر مدیریتی اش اجازه دهد برای گشایش اعتبارات ارزی خطوط دیگر مترو اقدام خواهد کرد.

وی همچنین درخصوص فاینانس تونل صدر ـ نیایش و بزرگراه امام علمی (ع) گفت: اعتبار فاینانس تونل صدر ـ نیایش به مبلغ 230 میلیون یورو جذب شده است و اعتبار فاینانس بزرگراه امام علی (ع) هم حدود 232 میلیون یوور است که ال .سی آن بازگشایی شده تنها اختلاف با بانک برسر قیمت ارز مبادله ای مرجع است که باید ما به التفاوت آن را که مبلغ 20 میلیارد تومان است پرداخت کنیم سپس فاینانس قابل بهره برداری است.

وی همچنین در تشریح فاینانس مورد نیاز برای خطوط 3، 6 و 7 متروی تهران گفت: فاینانس خط 3 اعتباری معادل 220 میلیون یورو، خط 6 ، حدود یک میلیارد و 215 میلیون دلار و فاینانس خط 7 مترو نیز یک میلیارد و 218 میلیون دلار است که در حال حاضر هیچ یک از بانکهای داخلی ، عاملیت اجرای این فاینانس ها را قبول نکرده اند.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران یکی از عمده مشکلات پیش روی بازگشایی فاینانس خطوط مترو را بدهی های معوقه این شرکت از ابتدای کار مترو تا سال 85 یاد کرد و گفت: این معوقات حدود 650 میلیارد تومان است که برای رفع این مشکل هم مذاکراتی با بانکهای طرف قرارداد صورت گرفته و مقرر شده است 25 درصد بدهی ها به صورت نقد طی 5 سال و 75 درصد باقی مانده از طریق تهاتر ملکی تسویه شود.

پورزرندی تاکید کرد که از ابتدای مسوولیتش در معاونت مالی شهرداری تاکنون تمام بدهی ها و قسط های مترو از سال 85 به بعد پرداخت شده است.

وی همچنین از خرید 300 دستگاه اتوبوس BRT خبر داد و گفت: این اتوبوس ها نیز به زودی به ناوگان حمل و نقل درون شهری اضافه خواهد شد.

چمران در پایان سخنان، معاون مالی شهرداری تهران با تاکید بر زحمت های فراوان تیم مشترک دولت و شهرداری مبنی بر رفع مشکل گشایش ال .سی متروی تهران گفت: به شهرداری و مدیریت متروی تهران توصیه می شود با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات خط 4 مترو از طریق اعتبارات داخلی حل شده و این خط در شرف اتمام است از ال .سی ایجاد شده برای ساخت و تکمیل خط 3 مترو که یکی از خطوط کلیدی شهر محسوب می شود و می تواند بارترافیکی بسیاری را از سطح شهر را حل کند، هزینه شود.

اراده دولت در بازگشایی ال .سی خط 4 وجود داشته است

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورا با استماع اظهارات معاون مالی شهرداری گفت: با توضیحات معاون مالی شهرداری تهران به این نتیجه می رسیم که اراده دولت برای بازگشایی و تصریح در دریافت فاینانس 532 میلیون یورویی خط 4 وجود داشته است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دولت همچنین مصوب کرده است که برای چند خط دیگر مترو ، حدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار فاینانس بازگشایی شود.

رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر همچنین از شهرداری خواست تا این اعتبار را برای تکمیل خط 3 مترو متمرکز کند.

شکیب: جلوی تفسیر اشتباه برخی از قوانین شهرسازی گرفته شود

شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در جریان پانصد و هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهرتهران نسبت به تفسیر اشتباه از برخی قوانین شهرسازی ، تذکر داد و خواستار جلوگیری آن شد.

وی در این خصوص به فضای سبز 600 متری که دارای 46 اصله درخت بوده است، اشاره کرد و گفت: این فضای سبز در منطقه 4 شهرداری واقع شده و بنا بر طرح تفصیلی قدیم و جدید شهر تهران به عنوان فضای سبز در نظر گرفته شده و شهرداری می بایستی طبق اصلاحیه طرح جامع ، فضای سبز آن را تا پایان سال 96 حفظ کند که متاسفانه این کار را انجام نداده است و بنا بر تفسیری اشتباه از قوانین اقدام به صدور پروانه برای این ملک کرده است.

چمران رئیس شورای شهر تهران نیز از شکیب خواست تا گزارش این مورد خاص را مکتوب ارائه کند تا برای شهرداری ارسال شود تا جلوی کار گرفته شود.



در این جلسه همچنین یک فوریت طرح « اصلاحیه طرح تفصیلی و لغو مصوبه به کمیسیون ماده پنج قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی» مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت به صورت عادی به تصویب رسید و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد.

یک فوریت لایحه « طرح جامع آب خام شهر تهران» از دیگر موضوعات این جلسه بود که مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

96درصد از فضای های سبز شهر تهران از آب خام استفاده می کنند

محمد علی مختاری مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران در جریان بررسی این لایحه با اشاره به اینکه طرح جامع آب خام شهر تهران توسط سازمان پارکها تهیه شده است، گفت: 96 درصد از فضای های سبز شهر تهران از آب خام استفاده می کنند و در فاز بندی های یک و دو و توسعه سالانه فضای سبز شهر تهران این مسئله مهم را اجرایی کردیم و 4 درصد باقی مانده مربوط به سرویس های بهداشتی و آب شرب پارک های شهر تهران است.

مختاری در توضیح فوریت این لایحه به ساخت تصفیه خانه های فاضلاب در خارج از شهر تهران اشاره کرد و گفت: متاسفانه شرکت آب و فاضلاب می خواهد تصفیه خانه ها ی فاضلاب را در پایین شهر تهران احداث کند و برای برگرداندن این آب به سطح شهر دچار هزینه بالایی می شویم که البته این از وظایف شرکت فاضلاب است که آب خام محل را تهیه کند.

چمران نیز در این خصوص اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب حاضر است تصفیه خانه های خود را در داخل شهربسازد در صورتی که شهرداری بتواند زمین های مورد نیاز آن را تامین کند.