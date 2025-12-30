  1. بین الملل
آکسیوس: توافق ترامپ و نتانیاهو برای اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه

یک وبگاه آمریکایی نوشت که نتانیاهو و ترامپ در دیدار خود در فلوریدا با وجود اختلاف نظرهای جزئی، برای اجرای مرحله دوم آتش بس در غزه توافق کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مشاورانش در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فلوریدا تغییراتی را در سیاست‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری خواستار شده‌اند، زیرا دولت آمریکا معتقد است که هرگونه تشدید خشونت در کرانه باختری می‌تواند تلاش‌ها برای اجرای توافق صلح در غزه را تضعیف کند.

این وب‌سایت فاش کرد که نتانیاهو با وجود اختلافاتی که با تیم ترامپ در مورد سازوکارهای اجرای مرحله دوم آتش بس دارد، با پیشبرد توافق غزه در مرحله دوم موافقت کرده است.

آکسیوس همچنین گزارش داد که نتانیاهو با درخواست رئیس‌جمهور آمریکا برای از سرگیری مذاکرات با دولت سوریه در مورد یک توافق امنیتی احتمالی موافقت کرده است.

