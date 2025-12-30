به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سیدحسن هاشمی با علی دارابی که در معاونت میراث فرهنگی انجام گرفت، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بافت تاریخی خوسف ثبت ملی شده و ارگ عباس خان شیبانی هم در آن واقع شده که نیازمند مرمت و احیاست.
حراست از باغات ثبت ملی استان که در تملک سازمان اوقاف است، یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در این دیدار مطرح کرد.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور هم با تاکید بر جاذبههای جهانی خراسان جنوبی گفت: این استان، ۱۰ اثر ثبت جهانی دارد که ۷ اثر ثبت جهانی در حوزه میراثفرهنگی نظیر پروندههای زنجیرهای باغها، قنوات و کاروانسراها، هنر سنتی توبافی روستای خراشاد در حوزه صنایع دستی، روستای هدف گردشگری اصفهک و ژئوپارک طبس را شامل میشود.
دارابی افزود: ثبت جهانی آسبادهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم در دستور کار قرار دارد که خراسان جنوبی، بیشترین آسباد را داراست.
مرمت، احیا و بهرهبرداری از ارگ شیبانی در شهر ماژان از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
علیمردان شیبانی، مالک ارگ قاجاری شیبانی گفت: ارگ خانوادگی ما که در شهر ماژان قرار دارد، از ۸۰۰ متر بنا و ۳۴ هزار متر عرصه برخوردار است و امید دارم با احیا آن، این ارگ میراثی به یک مجموعه فرهنگیتاریخی، آموزشی و اقامتی تبدیل شود.
سیداحمد برآبادی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسانجنوبی، محمدرضا عابدینی شهردار ماژان، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراثمعنوی و طبیعی و محسن طوسی مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافتها و محوطههای تاریخی هم در این دیدار حضور داشتند.
