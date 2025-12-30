  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

ارگ قاجاری شیبانی احیا می‌شود

مرمت، احیا و بهره‌برداری از ارگ شیبانی در شهر ماژان در دیدار رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سیدحسن هاشمی با علی دارابی که در معاونت میراث فرهنگی انجام گرفت، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بافت تاریخی خوسف ثبت ملی شده و ارگ عباس خان شیبانی هم در آن واقع شده که نیازمند مرمت و احیاست.

حراست از باغات ثبت ملی استان که در تملک سازمان اوقاف است، یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در این دیدار مطرح کرد.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور هم با تاکید بر جاذبه‌های جهانی خراسان جنوبی گفت: این استان، ۱۰ اثر ثبت جهانی دارد که ۷ اثر ثبت جهانی در حوزه میراث‌فرهنگی نظیر پرونده‌های زنجیره‌ای باغ‌ها، قنوات و کاروانسراها، هنر سنتی توبافی روستای خراشاد در حوزه صنایع دستی، روستای هدف گردشگری اصفهک و ژئوپارک طبس را شامل می‌شود.

دارابی افزود: ثبت جهانی آسبادهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هم در دستور کار قرار دارد که خراسان جنوبی، بیشترین آسباد را داراست.

مرمت، احیا و بهره‌برداری از ارگ شیبانی در شهر ماژان از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

علیمردان شیبانی، مالک ارگ قاجاری شیبانی گفت: ارگ خانوادگی ما که در شهر ماژان قرار دارد، از ۸۰۰ متر بنا و ۳۴ هزار متر عرصه برخوردار است و امید دارم با احیا آن، این ارگ میراثی به یک مجموعه فرهنگی‌تاریخی، آموزشی و اقامتی تبدیل شود.

سیداحمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی، محمدرضا عابدینی شهردار ماژان، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیا میراث‌معنوی و طبیعی و محسن طوسی مدیرکل حفظ، احیا و مرمت بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی هم در این دیدار حضور داشتند.

فاطمه کریمی

