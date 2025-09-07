ثبت جهانی مساجد تاریخی و آسبادهای ایران در اولویت توجه

به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی صبح یکشنبه در سفر به خراسان جنوبی و در بازدید از برخی از آثار تاریخی شهر بیرجند ضمن اشاره به پیشینه تاریخی خراسان جنوبی و ۱۰ اثر ثبتشده این استان در فهرست میراث جهانی گفت: با ثبت این آثار زمینه حفاظت و معرفی آنها را در سطح جهان فراهم میشود.
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ثبت جهانی مساجد تاریخی و آسبادهای ایران که نشاندهنده فرهنگ مذهبی و تکنولوژی مردمان پیشین این دیار است اکنون در کانون توجه و اولویتهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است.
وی قرار است از ارگ کلاه فرنگی و بافت تاریخی، ارگ بهارستان بازدید کند.
گفتنی است علی دارابی معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم انتقال و رونمایی از بزرگترین فرش تصویری تاریخی و هشت شیء با ارزش باستانی در باغ اکبریه شرکت خواهد کرد.
