واکنش ائتلاف سعودی به انتقال غیرمجاز تجهیزات امارات به پایگاه «الریان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ائتلاف سعودی علیه یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتقال خودروها و کانتینرهای نظامی توسط امارات به پایگاه الریان در شرق شهر المکلا، مرکز استان حضرموت بدون اطلاع قبلی عربستان انجام شده است و این اقدام به‌عنوان تشدید تنش و تحریک درگیری‌ها ارزیابی شده است.

بر اساس این بیانیه، پس از اطلاع از انتقال تجهیزات، به طرف اماراتی هشدار داده شد که این اقدامات تحریک‌آمیز غیرقابل قبول است و محموله باید به بندر بازگردد. خودروها به بندر بازگردانده شدند، اما کانتینرهای سلاح همچنان در پایگاه الریان باقی مانده است.

ائتلاف سعودی همچنین اعلام کرد که بر اساس اطلاعات تأیید شده، این تجهیزات قرار است به چندین نقطه در وادی و صحرای حضرموت منتقل و توزیع شود. در این راستا، سپیده دم امروز عملیات نظامی محدودی با هدف تضمین امنیت شهروندان و حفاظت از تأسیسات بندر انجام شد.

ائتلاف سعودی در پایان تأکید کرد که کانتینرهای باقی‌مانده هنوز در پایگاه الریان مستقر هستند و تحت نظارت دقیق قرار دارند.

از زمان آغاز عملیات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن در سال ۲۰۱۵، رقابت میان عربستان و امارات بر سر نفوذ و کنترل مناطق مختلف ادامه داشته است. در جنوب یمن، مزدوران و نیروهای تحت حمایت دو کشور بارها با یکدیگر درگیر شده‌اند و کنترل پایگاه‌ها و مناطق استراتژیک همچنان محل تنش و رویارویی مستقیم بین طرفین است.

وزارت خارجه عربستان روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک و خارج از چارچوب ائتلاف عربی است. این وزارتخانه نسبت به فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب یمن برای انجام عملیات در حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد و بر حمایت از امنیت، ثبات و رئیس شورای ریاست جمهوری یمن تأکید نمود.

عربستان خواستار خروج نیروهای نظامی امارات از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد و تأکید کرد: حمایت‌های نظامی و مالی از طرف‌های داخلی باید متوقف شود. همچنین تأکید شد: تنها راه حل بحران جنوب یمن، گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز است.

«رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) نیز اقدامات امارات را در راستای حمایت از شورشیان و فتنه‌انگیزی داخلی دانست و لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات را اعلام کرد.

او حالت فوق‌العاده ۹۰ روزه و تعطیلی ۷۲ ساعته بنادر و گذرگاه‌ها را اعلام کرده و نیروهای یمنی برای به دست گرفتن کنترل پایگاه‌ها و مراکز نظامی در حضرموت و المهره وارد عمل شدند.