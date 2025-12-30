مزدوران امارات در یمن: از حضرموت خارج نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، «انور التمیمی»، سخنگوی گروه موسوم به شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای این شورا اعلام کرد: هرگونه حمله علیه نیروهای وابسته به شورای انتقالی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی افزود: نیروهای ما در بالاترین سطح از آمادگی و توان رزمی قرار دارند و برای مقابله با دشمنان خود کاملاً آماده‌اند. هرگونه حمله علیه نیروهای ما با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد و ما هرگز از استان‌های حضرموت و المهره عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

التمیمی گفت: هیچ‌کس از خانه خود خارج نخواهد شد و مواضع ما در این مناطق حفظ می‌شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه عربستان روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک و خارج از چارچوب ائتلاف عربی است. این وزارتخانه نسبت به فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب یمن برای انجام عملیات در حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد و بر حمایت از امنیت، ثبات و رئیس شورای ریاست جمهوری یمن تأکید نمود.

عربستان در این بیانیه خواستار خروج نیروهای نظامی امارات از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد و تأکید کرد: حمایت‌های نظامی و مالی از طرف‌های داخلی باید متوقف شود. همچنین تأکید شد: تنها راه حل بحران جنوب یمن، گفتگو و حل و فصل مسالمت‌آمیز است.

«رشاد العلیمی»، رئیس شورای ریاست جمهوری خودخوانده یمن (تحت حمایت عربستان) نیز اقدامات امارات را در راستای حمایت از شورشیان و فتنه‌انگیزی داخلی دانست و لغو توافقنامه دفاعی مشترک با امارات را اعلام کرد.

او حالت فوق‌العاده ۹۰ روزه و تعطیلی ۷۲ ساعته بنادر و گذرگاه‌ها را اعلام کرده و نیروهای یمنی برای به دست گرفتن کنترل پایگاه‌ها و مراکز نظامی در حضرموت و المهره وارد عمل شدند.

از زمان آغاز عملیات ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن در سال ۲۰۱۵، رقابت میان عربستان و امارات بر سر نفوذ و کنترل مناطق مختلف ادامه داشته است. در جنوب یمن، مزدوران و نیروهای تحت حمایت دو کشور بارها با یکدیگر درگیر شده‌اند و کنترل پایگاه‌ها و مناطق استراتژیک همچنان محل تنش و رویارویی مستقیم بین طرفین است.