به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان از انجام ۳۴ هزار و ۵۷۲ ملاقات چهرهبهچهره با مراجعان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: ملاقاتهای مردمی نمونهای بارز از حفظ کرامت انسانی و صیانت از ارزشهای بنیادین قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تقویت ارتباط بیواسطه میان مردم و دستگاه قضائی، دادگستری استان سمنان با تکیه بر رویکرد مردمی و تحولمحور قوه قضائیه، برنامه ملاقاتهای چهرهبهچهره را بهعنوان یکی از محورهای اصلی پاسخگویی و تکریم اربابرجوع با جدیت دنبال کرده است، افزود: رویکردی که در ۹ ماهه سال جاری با ثبت آمار قابل توجه دیدارهای مردمی، بیانگر عزم جدی دستگاه قضائی استان در اجرای سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی در مسیر تحقق مطالبات عمومی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: مسئولان قضائی سراسر استان، در تداوم اجرای برنامه «سهشنبههای مردمی»، بهصورت منظم و چهرهبهچهره به درخواستها و مسائل حقوقی و قضائی جمع قابل توجهی از شهروندان رسیدگی میکنند.
اکبری با ابرای اینکه البته رسیدگی به مطالبات مراجعان صرفاً محدود به این برنامه نیست و مسئولان قضائی در طول هفته نیز در چارچوب وظایف قانونی، پاسخگوی مراجعات مردمی هستند، تصریح کرد: با این حال، «سهشنبههای مردمی» بهعنوان سازوکاری مشخص، منسجم و مستمر، با هدف تسریع در رسیدگی، پیگیری متمرکز و ارتباط مستقیم با مردم بهصورت هفتگی برگزار میشود.
وی با تأکید بر اینکه ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم از رویکردهای اساسی قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت است، اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی در سطوح مختلف قضائی، با هدف استماع مطالبات، رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی مراجعان و تسریع در حلوفصل پروندهها، بهصورت مستمر در سراسر استان انجام میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به سند تحول و تعالی قضائی و برنامه جامع عملیاتی افزود: بر همین اساس، در ۹ ماهه سال جاری با انجام ۳۴ هزار و ۵۷۲ ملاقات چهرهبهچهره با مراجعان، میزان دیدارهای مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و این روند در چارچوب اجرای سند بالادستی و در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه طراحی و اجرا شده و از اولویتهای جدی دادگستری استان سمنان به شمار میرود.
اکبری تصریح کرد: این اقدامات با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) مبنی بر مردمیبودن دستگاهها و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر تکریم اربابرجوع، پاسخگویی مسئولان و حل مسائل مردم در کوتاهترین زمان ممکن صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مراجعان از طریق صدور دستورات قضائی، ارائه ارشادات حقوقی و پیگیریهای مستقیم در همان جلسات ملاقات مردمی تعیین تکلیف شده است، خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر میزهای خدمت و ملاقاتهای مردمی، نماد عینی مردمیبودن، حفظ کرامت انسانی و صیانت از ارزشهای بنیادین قوه قضائیه است و استمرار این رویکرد، نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: دستگاه قضاء استان ملاقاتهای مردمی را با تکیه بر سیاستهای تحولی، رویکرد میدانی، مردمی و مسئلهمحور با قوت ادامه خواهد داد و دیدارهای بیواسطه و چهرهبهچهره با مرجعان را بهعنوان یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت، با جدیت دنبال میکند.
