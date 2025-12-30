مهاجرانی: دولت یک برنامه اضطراری برای مدیریت اقتصاد طراحی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با گرامیداشت ایام ماه رجب و میلاد حضرت علی علیه السلام، گفت: میبینیم که چگونه پدران سخت مشغول موضوع معیشت است. از وظایف دولت و حاکمیت گوش بودن و شنیدن حرف مردم است، زیرا هر جا درد هست فریاد هست لذا هم اعتراضات را میبینیم هم به رسمیت میشناسیم.
مهاجرانی با بیان آنکه فریاد ناشی از درد است، ادامه داد: هم اعتراضات را، هم تنگناها را و هم بحرانها را، همه را هم میبینیم، هم میشنویم و هم به رسمیت میشناسیم و طبیعتاً دستوری که آقای رئیسجمهور به وزارت کشور دادند برای اینکه سازوکار گفتوگویی ایجاد کنند و با افرادی که اعتراضهایی دارند به گفتوگو بنشینند، نشان از این دارد که دولت این اعتراضها را به رسمیت میشناسد.
مهاجرانی عنوان کرد: عرض کردم که نه فقط تنگناها، بلکه بحرانها را فرصتی میدانیم برای اینکه ترمیم کنیم و دلیل اجتماعی برای اینکه بیشتر به گفتوگو بنشینیم و میدانیم که واکنش طبیعی نسبت به فشار اقتصادی و فشار معیشتی وجود دارد.
سخنگوی دولت بیان کرد: دقیقاً همین چیزی است که در سطح جامعه دیده میشود و کاملاً بر این موضوع تأکید میکنم که به رسمیت میشناسیم و تأکید میکنیم بر تجمع مسالمتآمیزی که در قانون اساسی ما نیز به رسمیت شناخته شده است.
همه ما باید به انسجام ملی کشورمان کمک کنیم
وی افزود: در کنار این موضوع میدانیم که همه ما باید به انسجام ملی کشورمان کمک کنیم و طبیعتاً دولت حتی اگر صداهای تندی هم وجود داشته باشد، حتماً با دقت خواهد شنید، به این جهت که باور داریم مردم ما به اندازه کافی مردم صبوری هستند و وقتی صدایشان بلند میشود یعنی فشاری که از سوی آنها وارد شده، فشار بالایی بوده است.
مهاجرانی گفت: دولت باید صداها را بشنود و کمک کند نسبت به فهم مشترک برای حل مسائلی که در جامعه وجود دارد. به همین جهت برنامه سهسطحی توسعه اقتصادی که از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده است، یک برنامه شرایط اضطرار آماده شد و در واقع کارهایش انجام میشود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: یک برنامهای برای مدیریت شرایط اقتصادی در کوتاهمدت و ثبات اقتصادی است که همان جلسهای است که دیشب در بانک مرکزی برگزار شد و با حضور رئیسجمهور و سران قوا نیز تشکیل شد و خروجی آن یک بسته بود که خدمت شما توضیح خواهم داد.
وی ادامه داد: یکی دیگر نیز در راستای برنامه هفتم است که سعی میکند بر ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کار کند.
مهاجرانی عنوان کرد: این برنامه ۲۰ بندی که طبیعتاً بخش زیادی از سوالات شما نیز در آن قرار دارد، چهار محور را پوشش میدهد؛ کنترل تورم، محور سوم مدیریت بازار است و محور چهارم بهبود رشد اقتصادی است.
سخنگوی دولت بیان کرد: در مورد بهبود معیشت، یکی این است که ابتدا وضعیت موجود را بیان کنم؛ وضعیت موجود را میدانیم و طبیعتاً از آن دفاع نمیکنیم و طبیعتاً وظیفه خودمان میدانیم که این وضعیت را باید بهبود ببخشیم.
وی افزود: مسلماً تورم بالایی را در کشور داریم، این را هم دولت به آن آگاه است و هم صدای مردم در طول این مدت دقیقاً دال بر این موضوع بوده است.
مهاجرانی گفت: همانطور که رسانه ملی همین موضوع را دیشب پوشش داد، دیدیم که مردم ما به دنبال موضوعات معیشتی و صنفی هستند و طبیعتاً به دنبال سیاسی کردن موضوع نیستند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: تورم حدود چند درصد بدیهی است که صدای مردم را در میآورد و برای این موضوع از دو ماه قبل دولت برنامههایش را آماده کرده بود. این برنامه، برنامهای است که مشخص، روشن، منسجم و با اقدامات مؤثر و توالی زمانی کار میکند.
یارانه پنهان به نقاطی که باید اثرگذاری ندارد
مهاجرانی عنوان کرد: دولت دارد میلیاردها دلار برای معیشت مردم هزینه میکند، اما آن چیزی که شاهد آن هستیم این است که یارانهها و به عبارتی یارانه پنهانی که دولت میپردازد، به نقاط مؤثری که باید اثرگذار باشد، اثرگذاری ندارد. به این معنا که علیرغم هزینه چند میلیارد دلار، وضعیت اقتصادی مردم بهبود نیافته است.
وی افزود: دولت راهکاری را در واقع دنبال میکند و آن این است که در بودجه، در قانون بودجه ۱۴۰۵ اجازه گرفته است مبنی بر اینکه به جای اینکه این یارانه در ابتدای زنجیره داده شود، یارانه را به انتهای زنجیره جابهجا کند.
وی گفت: به همین جهت برای کنترل معیشت مردم و جلوگیری از افت معیشت مردم و زیست شرافتمندانهای که طبیعتاً مردم عزیز ما حقشان است که داشته باشند، دو راهکار سبد کالا و اعتبار پیشبینی شده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: انشاءالله فردا چهارشنبه، در دولت این موضوع به قطعیت خواهد رسید و هم درباره نوع آن و هم درباره رقم آن، انشاءالله فردا پس از جلسه دولت خدمت عزیزان اعلام خواهم کرد.
مهاجرانی ادامه داد: باید جلوگیری کنیم از کسریها، زیرا خروجی عامل تورم یکی کسری بودجه است و یکی ناترازی بانکها، به عبارتی اضافهبرداشتی که از بانکها صورت میگیرد. در نهایت بانک مرکزی مجبور است به نوعی آن را جبران کند و خود همین موضوع میشود عامل تورمی که ما در جامعه شاهد آن هستیم.
سخنگوی دولت بیان کرد: لذا با کنترل تخصیص تا پایان سال سعی میشود که کسریها مدیریت شود و همچنین با تخصیصهای منظمی که در بودجه سال آینده پیشبینی شده است، قرار است بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت انشاءالله صرفهجویی شود.
وی افزود: به عبارتی این ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی است که در نهایت منجر میشود به کاهش کسری بودجه و هرچقدر که کسری بودجه کمتر باشد، طبیعتاً تورم کمتر خواهد بود.
۷۰ ردیف اعتباری از بودجه حذف شدند
مهاجرانی در خصوص بودجه و حذف برخی ردیفهای بودجهای، گفت: سازمان برنامه ۱۳۶ ردیف بودجهای را مورد بازبینی قرار داده است، ۷۰ ردیف اعتباری حذف شدند و ۶۰ ردیف اعتباری در راستای ارزیابی عملکرد در ردیف سازمانهای اصلی قرار گرفتند. یعنی طبیعتاً آن سازمان اصلی متولی است که بررسی را انجام دهد که برای سنوات آتی، اگر واقعاً عملکرد قابل توجهی داشتند، با بودجه حفظ میشود و اگر نه، طبیعتاً در سالهای آتی بودجه آنها نیز حذف خواهد شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: فهرست ردیفهای حذفشده و ادغامشده در جداول بودجه وجود دارد که طبیعتاً برای همه شما عزیزان قابل دسترس است.
وی در خصوص بودجه بخش آموزش و پرورش گفت: در واقع از سازمانهایی که بهشدت مورد توجه رئیسجمهور هستند و میزان وقتگذاری و جلسات مکرر ایشان نشان از همین توجه دارد، وزارت آموزش و پرورش است، لذا پنج مورد بهصورت جدی در بودجه ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؛ حقوق معلمان، تقویت اعتبار شیر مدارس که یکی از موضوعاتی است که بسیار درباره آن صحبت شده است، موضوع شیر مدارس برای دانشآموزان ابتدایی مدارس دولتی که طبیعتاً کسانی هستند که واجد شرایط هستند برای دریافت، تقویت اعتبار حمایت از تحصیل در مناطق محروم که جلوگیری کند از در واقع تارک تحصیل شدن این بچهها و حفظ کیفیت آموزشی.
سخنگوی دولت بیان کرد: حملونقل ایاب و ذهاب دانشآموزان با توجه به اینکه برخی از مدارس نسبت به محل زیست دانشآموزان فاصله دارد و همچنین حملونقل دانشآموزان و اجرای طرح رتبهبندی که یکی از راهکارهای بسیار مهم در راستای کیفیتبخشی آموزشی است، بهصورت جدی مورد توجه قرار دارد.
مهاجرانی گفت: موضوع در واقع نیروهای شرکتی فراتر از قانون بودجه سنواتی است و طبیعتاً نیاز به تصمیمگیریهایی در سایر نهادها، از جمله مجلس، دارد که با هماهنگی بین مجلس و دولت انشاءالله کار انجام خواهد شد، لذا تصمیمگیریهای تقنینی و سیاستگذاریهای مشترک بین دولت و مجلس برای این موضوع انشاءالله انجام خواهد شد.
رویکرد دولت حفظ قدرت خرید است
مهاجرانی در خصوص افزایش سالانه حقوقها و عدم تناسب عنوان نسبت تورم گفت: در سنوات گذشته، ۱۰ سال پیش، ۲۰ سال پیش، یا خانوادههایتان دریافت حقوق داشتند؛ آیا نسبت به ۲۰ سال پیش تا امروز حقوقها افزایش پیدا کرده است یا نه؟ بله، ولی آیا قدرت خرید ما افزایش پیدا کرده است؟ پاسخ همه ما در این زمینه تقریباً منفی است، لذا رویکردی که دولت دارد، رویکرد حفظ قدرت خرید است، لذا اگر دولت از افزایش بودجه یا افزایش حقوق چنددرصدی صحبت میکند، نه اینکه چشم خود را بر تورم میبندد، بلکه نگاهش بر این است که بتواند طرف تولید تورم را کنترل کند.
وی افزود: اصولاً دولتها باید به اندازهای که درآمد دارند هزینه کنند، یعنی هر دولتی وقتی بیش از درآمد خودش هزینه ایجاد میکند، ممکن است در ابتدا خوشنودی برای مردم ایجاد شود، ولی در درازمدت همین اتفاقی میافتد که شاهد آن هستیم و شاهد تورمهای بالای بیست، سی درصدی و حتی بالای چهل درصدی هستیم، لذا کاری که دولت در حال انجام آن است، این است که تلاش کند کسری بودجه را در سال ۱۴۰۵ به حداقل برساند و در این زمینه در واقع سعی کند کنترل تورم را به دست بگیرد، به جهت اینکه اگر ما این کار را انجام ندهیم، فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: هدف این بودجه کاهش فشار بر مردم است و نه اینکه دولت کمتر هزینه کند، حتی اگر دولت بخواهد کمتر هزینه کند، باز فلسفه وجودی آن کاهش فشار بر مردم است.
تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم است
مهاجرانی در خصوص موضوع خط فقر، گفت: به هر حال واقعیت موضوع این است که قرار نیست از مردم چیزی پنهان کنیم، زیرا آن چیزی که اعداد و ارقام نشان میدهند، مردم به مراتب بهتر از ما با سفره و سبد خرید خود درک میکنند، لذا بله، حتماً این موضوع را شفافسازی خواهیم کرد، منتها همانطور که میدانید، معمولاً خط فقر در پایان سال بهصورت مشخص اعلام میشود، ولی به محض اینکه خط فقر به من اعلام شود، مطمئن باشید که خدمت شما اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: این را نیز عرض کنم که تمام تلاش دولت بر حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم است و از آنجایی که رویکرد دولت شفافیت است، در این زمینه هیچ پنهانکاری وجود ندارد. عرض کردم؛ درد یعنی باید درمان شود و فریاد یعنی دردی هست، لذا اعداد فریاد میزنند و مردم نیز برخی اوقات صدایشان بلند میشود که کاملاً درست و رسمی است و هیچ مشکلی ندارد؛ ما کاملاً میشنویم.
هیچگونه افزایشی در مالیات بر اقلام خوراکی ایجاد نشده است
مهاجرانی عنوان کرد: در واقع هیچگونه افزایشی در مالیات بر اقلام خوراکی ایجاد نشده است و این اقلام معاف هستند از مالیات. مضافاً، حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان نیز از این موضوع مستثنا شدهاند.
سخنگوی دولت بیان کرد: فقر یک مفهوم چندبعدی است و تکبعدی کردن آن کار معناداری نیست. اصولاً در شرایط تورم، پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر میشود. هدف این ماده، کمک به آن بود که چیزی که ناشی از تورم است و باعث میشود پولدارها پولدارتر شوند، گرفته و به اقشاری که نیاز بیشتری دارند، اختصاص داده شود.
مهاجرانی ادامه داد: در واقع هیچگونه افزایشی در مالیات بر اقلام خوراکی ایجاد نشده است و این اقلام طبیعتاً معاف از مالیات هستند. مضافاً، حقوقهای تا ۴۰ میلیون تومان نیز از این موضوع مستثنا شدهاند.
وی افزود: فقر یک مفهوم چندبعدی است و تکبعدی کردن آن کار معناداری نیست. اصولاً در شرایط تورم، پولدار پولدارتر و فقیر فقیرتر میشود. هدف این ماده، کمک به آن است که چیزی که ناشی از تورم است و باعث میشود پولدارها پولدارتر شوند، گرفته و به اقشاری که نیاز بیشتری دارند، اختصاص داده شود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به دنبال آن است که ریشه افزایشهای تورم را درمان کنند و این نشاندهنده آن است که ما باید به ریشهها بپردازیم و آنها را درمان کنیم. در عین حال به صورت همزمان و موازی به حفظ معیشت خانوار دقت داشته باشیم.
وی ادامه داد: طبیعتاً در دو سطح، کارهایی در سطح کلان صورت میگیرد؛ کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی یکی از موضوعات بسیار مهم است که از طریق انضباط مالی دولت محقق خواهد شد و با اصلاح ساختار بودجه، انتقال فشار مالی به بازار کالا و خدمات رخ نخواهد داد.
مهاجرانی در رابطه با اقدامات دولت برای تأمین معیشت مردم، عنوان کرد: از سوی دیگر، در حوزه معیشت مردم، اقدامات شامل کالا برگها و یارانههایی است که به مردم پرداخت میشود و به صورت همزمان، افزایش و تضمین عرضه کالاهای اساسی را در پی دارد. ذخایر راهبردی نیز کاملاً مراقبت میشوند.
سخنگوی دولت بیان کرد: برای سال آینده نیز، موضوع حقوق کارگران میتواند در سوال شما مستتر باشد. طبق همان رویکرد سهجانبهگرایی که همواره وجود داشته است، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان انشاءالله موضوع حقوق کارگران را مورد بررسی قرار خواهند داد.
دولت توجه ویژه به اقشار با درآمد پایین در دولت دارد
مهاجرانی در رابطه با کالابرگ، گفت: اقدامات در خصوص کالابرگ انجام میشود و اجرایی خواهد شد و برای سال آینده نیز با همین ۲۰ مادهای که در این خصوص راجع به آن صحبت شد از یک سو کارها انجام خواهد شد. از طرفی انشاءالله فردا در دولت مصوب خواهد شد که پرداختها بهصورت منظم انجام شود.
وی افزود: وزیر محترم رفاه اجتماعی و حوزه مربوطهشان، این موضوع را همواره در حال بررسی و دهکبندیها بهصورت سهماهه دنبال میکنند و با توجه به شاخصهایی که برای ارتقا سطح عدالت معیشتی وجود دارد، این بررسیها در جریان است و جز مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز هست و حق اعتراض از طریق سامانه حمایت انجام میشود و هدف دولت، حمایت و پشتیبانی از طبقات آسیبپذیر و جلوگیری از تضییع حقوق خانوارهاست.
سخنگوی دولت اظهار کرد: رویکرد دولت این است که زنجیره از ضعیفترین حلقه خواهد شکست، لذا توجه ویژه به اقشاری که از نظر درآمدی پایینتر هستند، به صورت خاص در دولت وجود دارد.
وی ادامه داد: این اقدامات کمک میکند به کاهش هزینههایی که گاهی بدون دلیل بر خانوارها تحمیل میشود. در این مسیر، دولت در یکی از پروژههای کلان خود نظام ارجاع را دنبال میکند و معتقد است عدالت که آقای رئیسجمهور شعارش را دادهاند، در چهار حوزه اجرا خواهد شد؛ یکی از آنها حوزه درمان است که رئیسجمهور به شدت بر آن اصرار دارند. تسریع در پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، اصلاح جریان نقدینگی، کمک به مدیریت مالی زنجیره تأمین و هدفمندسازی حمایتها، از جمله اقدامات مهم دولت است.
مهاجرانی عنوان در رابطه با موضوع ارز ترجیحی برای دارو، عنوان کرد: یکی از برنامهها، تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای اغلب داروهای حیاتی و بیماریهای خاص است و این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین تقویت پوشش بیمهای، بازنگری در تعهدات بیمهها و اولویتدهی به داروهای ضروری و بیماریهای خاص و صعبالعلاج، جزو موضوعاتی است که در دستور دولت بوده و در حال اجراست.
ذخایر میوه شامل سیب و مرکبات در وضعیت مطلوب قرار دارد
سخنگوی دولت در رابطه با اقدامات دولت برای ماه مبارک رمضان، بیان کرد: به دلیل مناسبتها و اعیاد میزان مصرفها بیشتر است، لذا ذخایری که لازم بوده، کاملاً آماده است. ذخایر میوه شامل سیب و مرکبات در وضعیت مطلوب قرار دارد و برای نگهداری میوهها در راستای رساندن آن به دست مردم با هزینه ثابت و قیمت مناسب، اقدامات لازم انجام شده است.
وی ادامه داد: کمیته راهبردی تنظیم بازار با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، کار خود را دنبال میکند. در حوزه سایر اقلام نظیر سبزی و صیفیجات نیز شرایط مطلوبی وجود دارد.
در حوزه اقلام اساسی نظیر برنج، روغن و شکر وضعیت در مجموع مطلوب است؛ البته در حوزه روغن، پرشی ایجاد شده بود که موضوع مرتفع شد. به دستور وزیر جهاد کشاورزی، برای تأمین گوشت قرمز بهویژه در استان تهران اقدامات مناسبی انجام شده و در حوزه پروتئینهای دامی اعم از گوشت سفید و تخممرغ نیز پیشبینیها صورت گرفته است. ستاد ویژهای برای اعیاد با تمرکز بر دسترسی مناسب و نظارت بیشتر، کار خود را انجام میدهد.
مهاجرانی در رابطه با موضوع کنار گذاشته شدن فرزین رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: اصولاً سالهاست که در حوزه اقتصاد، مفهوم جنگ روایتها بهعنوان یکی از موضوعات بسیار مهم شناخته شده است و در کنار اقدامات مسئولین، باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
وی افزود: در کنار جنگ روایتها، مأموریتی که رئیس کل بانک مرکزی بهصورت ویژه دارند، بازسازی اعتماد و اصلاح کارکردهای بنیادی سیاستهای پولی است. انتظار میرود که با بازگرداندن اعتبار سیاستهای پولی به کشور، بتوانند انتظارات تورمی را کنترل کرده و هماهنگی نهادی بین اجزا ایجاد کنند که انشاءالله به بهبود وضعیت اقتصادی کمک خواهد کرد.
مهاجرانی در خصوص طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در مجلس، گفت: ایرادهای بنیادینی در همین طرح وجود دارد که طبیعتاً هم در حوزه مغایرتهای جدی با برخی از اصول قانون اساسی ما است، البته این متن، اولیه و پیشنهادی است و طرح صیانت ۱ و ۲ نیز در نهایت به فرجام نرسید؛ لذا باید بدانیم که دسترسی آزاد به اطلاعات حق مردم است.
سخنگوی دولت در بخشی از سخنان خود از فرزین رئیس سابق بانک مرکزی بهخاطر ساماندهی بانک آینده و تلاشهایی که در دوران مسئولیت خود انجام داد سپاسگزاری کرد.
تأیید استعفای سنایی؛ معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور
مهاجرانی در خصوص موضوع استعفای معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور گفت: اصولاً وقتی افراد استعفا میدهند، لزوماً به معنای آن نیست که اختلافات بالا گرفته است. طبیعتاً افراد با هم تفاوت نظرهای کارشناسی دارند و باید تا زمانی در جایگاه خود بمانند که حس کنند کاری را که برای آن آمدهاند، انجام میدهند. من اصل این موضوع را رد نمیکنم؛ پیشتر نیز استعفا داده شده بود اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اکنون نیز از اینکه موافقت شده یا نه، اطلاعی ندارم.
وی ادامه داد: از سویی ظرفیت همه افراد باید استفاده شود و با شناختی که از ایشان دارم، مطمئنم که پس از خروج از دولت نیز همچنان به دولت کمک خواهند کرد.
مهاجرانی در خصوص طرح شائبه احتمال تورم ۳۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: برای اینکه جنگ روایتها ما را به سمتی نبرد که دچار نوسانات اقتصادی بیشتری شویم، حتماً به کمک رسانهها نیاز داریم. فراموش نکنید که جنگ چندلایه و چندبعدی است و برخی اعداد، خود آمادهسازی ذهنی ایجاد میکنند؛ لذا رسانهها باید به ما کمک کنند تا فضا آرامتر باشد. در عین حال، دولت با تمرکزی که بر کنترل نقدینگی، انضباط بودجهای و کاهش تدریجی تورم دارد، کمک میکند ساختار اقتصادی مدیریت شود. مدلهای اقتصادی که در وزارت اقتصاد و امور اقتصادی و دارایی جریان دارد، طبق اعلام خودشان، این موضوع را تأیید نمیکند و بار دیگر بر نقش مهم رسانهها در کنترل و آرام کردن فضا تاکید میکنم.
افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها با اصلاح ساختاری و کوچکسازی در دولت
سخنگوی دولت در رابطه با انجام اصلاحات در ساختار دولت، بیان کرد: طبق ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، دولت مکلف است در سطح خود را کوچک کند، لذا در وزارتخانههای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیرو، نفت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، بررسیها انجام شده است. تاکنون دو وزارتخانه، شامل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سند ساختاری خود را تصویب و ابلاغ کردهاند و پیشنویس آنها در شورای عالی اداری مورد تصویب قرار گرفته است.
وی افزود: امیدوار هستیم که با اصلاح ساختاری و کوچکسازی در دولت شاهد افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت باشیم.
