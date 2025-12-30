پورسان: سقوط بالابر در بندرانزلی جان یک کارگر ساختمانی را گرفت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه سقوط بالابر در بندرانزلی خبر داد و گفت: صبح امروز حوالی ساعت ۸:۴۵، حادثه سقوط بالابر در خیابان پاسداران بندرانزلی رخ داد که در پی آن یک کارگر ساختمانی حدوداً ۵۰ ساله دچار جراحات شدید شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس اورژانس ۱۱۵ بندرانزلی به محل اعزام شد، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، مصدوم در محل حادثه جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان با اشاره به اقدامات پس از حادثه بیان کرد: در پایان، صحنه حادثه جهت بررسی‌های لازم و انجام اقدامات قانونی، تحویل عوامل قضائی شد.