مدیر کل رسیدگی به تخلفات کارکنان و اعضای هیئت علمی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی علی اسلامیپناه را به عنوان نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی منصوب کرد.
در حکم حسین سیمایی خطاب به علی اسلامی پناه آمده است:
نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به منظور اجرای ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موجب این حکم به عنوان «نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیئت علمی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب میشوید.
از جناب عالی انتظار دارد با توکّل به خداوند سبحان و پیروی از آموزههای اسلامی و توجه به قوانین و دستورالعملهای بالا دستی و همسو با راهبرد دولت وفاق ملی و توجه به برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، مسئولیتهای محوله را به نحو شایسته به انجام رسانید.
توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
علی اسلامیپناه عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران و متولد سال ۱۳۳۹ است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری، معاون دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرایی وی است.
وزیر علوم همچنین در نامهای جداگانه از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم ابراهیمی مدیرکل سابق دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
