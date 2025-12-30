تعطیلی فعالیت اداری دانشگاه شریف؛ برقراری امتحانات و کلاسهای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف با توجه به اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران، تمامی ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی فردا چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

بر همین اساس تمامی فعالیت‌های اداری دانشگاه صنعتی شریف در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل خواهد بود.

شایان ذکر است امتحانات دانشگاه به صورت حضوری برقرار است و کلاس‌های درس مجازی برگزار خواهد شد (مگر در شرایط استثنایی با اعلام معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی)

بر اساس اعلام کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران و طبق گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تأمین انرژی پایدار بنا به مصوبه این کارگروه؛ کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی وشعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روزچهارشنبه ۱۰ دی ماه درسطح استان تهران تعطیل اعلام می‌شود. بر اساس این گزارش و اعلام کارگروه تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می‌باشد.