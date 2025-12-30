سردار غلامی: دشمن تاکتیک عوض کرده؛ فرمان رهبری کمک به دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی صبح سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی در مسجد روضه محمدیه یزد با اشاره به مناسبت‌های دهه بصیرت و مقاومت، حوادث اخیر و نقش ملت و رهبری در پیروزی بر دشمنان اظهار داشت: ما در دی ماه، مناسبت‌های مهمی چون ورود باشکوه مقام معظم رهبری به یزد، شهادت حاج قاسم سلیمانی که هفته بصیرت و مقاومت به نام او نام‌گذاری شده، و وفات عالم مجاهد حضرت آیت‌الله مصباح یزدی را داریم. همچنین بیست‌وهشتم دی، سالروز شهادت اولین فرمانده سپاه الغدیر، شهید الله‌دادی است که سال‌ها مجاهدت کرد و عاقبت به شهادت رسید.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، با اشاره به ماندگاری برخی روزها در تاریخ، دلیل آن را مجاهدت‌ها و رنج‌های کشیده شده دانست و افزود: امروز نام نهم دی بخشی از تاریخ انقلاب شده است. حضور میلیونی و آگاهانه مردم در نهم دی ۸۸، فتنه‌ای بزرگ را خنثی کرد. دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی و سایر توطئه‌ها، با انقلاب مخملی و شعار تقلب، قصد ایجاد اختلال و هدف قرار دادن اصل نظام را داشت، اما بصیرت و حضور دوباره مردم، این نقشه شوم را در هم شکست.

سردار غلامی ادامه داد: دشمن از توطئه دست برنداشت و پس از فتنه ۸۸، جنگ اقتصادی، شناختی و ترکیبی را علیه ملت ایران آغاز کرد تا در نهایت به جنگ ۱۲ روزه رسید. برآورد دشمن این بود که با ترور فرماندهان و مغزهای متفکر، انقلاب اسلامی را زمین‌گیر کند، اما امدادهای الهی در طول تاریخ، همواره پشتیبان این انقلاب بوده است؛ همان‌طور که در آزادی خرمشهر، طوفان شن، سربازان خدا بودند.

وی با تأکید بر تداوم توطئه‌های د شمن و ضرورت بصیرت، گفت: حضور آگاهانه مردم و اتکای به امداد الهی، رمز عبور از تمامی فتنه‌ها و توطئه‌ها بوده و خواهد بود. ملت ایران همچنان در صحنه حاضر و بیدار است.

امداد الهی، رهبری و ملت در جنگ ۱۲ روزه دشمن را به زانو درآوردند

سردار غلامی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، خداوند به یاری این مردم آمد؛ رهبری و ملت در کنار هم ایستادند و دشمن را مرعوب کردند. دشمنان با تمام قدرت رسانه‌ای، فنی و نظامی خود به میدان آمدند، اما ایران قهرمان و ملت با ایمان توانستند همه نقشه‌ها را نقش بر آب کنند.

فرمانده سپاه الغدیر با اشاره به نقش ویژه رهبر معظم انقلاب در این نبرد تصریح کرد: شخص حضرت آقا فرماندهی جنگ را بر عهده گرفتند و در کمتر از ۲۴ ساعت فرماندهان اصلی را جایگزین کردند. دشمنی که در ابتدا وعده نابودی ایران را داده بود، در روز چهارم جنگ به التماس افتاد.

سردار غلامی با بیان اینکه سه عنصر مردم، رهبری و دین مثلث پیروزی در آن نبرد بود، گفت: همین جهان‌بینی توحیدی باعث شد دشمن علی‌رغم بسیج همه ابزارها، به امداد الهی مرعوب شود.

وی با اشاره به فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر اتحاد مقدس» گفت: مردم ایران اعم از اقوام مختلف از کرد و بلوچ تا ترک و فارس، در کنار هم ایستادند و یکپارچه از نظام خود دفاع کردند و آمریکا در همان روزهای ابتدایی نبرد فهمید کاری از پیش نخواهد برد.

فرمانده سپاه الغدیر با تجلیل از مقام رهبری افزود: رهبر معظم انقلاب، رهبری هستند که در عین عظمت، از برجسته‌سازی شخصیت خود پرهیز می‌کنند؛ اجازه نمی‌دهند تصویرشان در کتاب‌های درسی یا روی اسکناس‌ها چاپ شود. در حالی که در آغاز بسیاری از پروازها به یاد شهدا صلوات فرستاده می‌شود، ایشان حتی فرموده‌اند نام مرا ذکر نکنید؛ این اوج تواضع و اخلاص است.

سردار غلامی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در فتنه ۸۸ زمانی که عکس ایشان را پاره کردند نیز فرمودند «غمتان نباشد، وحدت را حفظ کنید»؛ ایشان پرچمدار و علمدار بصیرت‌اند. شهید حاج قاسم سلیمانی سه بار قسم یاد کرده بود که اقتدار و عزت ایران در گرو اطاعت از این حکیم فرزانه است و هرکس دل در گرو این رهبری داشته باشد، عاقبت بخیر خواهد بود.

غلامی با اشاره به نقش رهبری در خنثی‌سازی فتنه‌های چهار دهه اخیر گفت: حضرت آقا در طول ۳۷ سال گذشته بزرگ‌ترین فتنه‌ها را با صلابت و یقین پشت سر گذاشتند و همواره با اعتماد به وعده الهی، به مردم فرمودند: سست نشوید و نترسید، اگر ایمان دارید، پیروزید.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران به پشتوانه ایمان دینی و رهبری حضرت آقا توانستند جنگ ترکیبی و شناختی دشمن را خنثی کنند و دشمن را وادار به عقب‌نشینی ساختند.

فتنه زن، زندگی، آزادی با هدف زدن بنیان خانواده بود

فرمانده سپاه الغدیر با اشاره به تغییر تاکتیک‌های دشمن پس از آن جنگ، گفت: امروز دشمن با بهره‌گیری از جنگ نرم و شناختی، می‌کوشد واقعیت‌ها را وارونه نشان دهد. دشمنی که در فتنه «زن، زندگی، آزادی» کانون خانواده را هدف گرفت، اکنون با فتنه اقتصادی می‌خواهد دوباره مردم را به صحنه آشوب بکشاند.

وی افزود: باید آگاه بود که دشمن از هیچ فرصتی برای براندازی نظام دست برنمی‌دارد و در کنار جنگ رسانه‌ای، عملیات میدانی، تحریک اقوام و فشار اقتصادی را هم‌زمان دنبال می‌کند.

سردار غلامی با بیان اینکه ۹ دی روز بصیرت و یوم‌الله است گفت: معنای یوم‌الله این است که در آن روز نشانه حمایت الهی آشکار می‌شود و ملت با آگاهی راه خود را از فتنه‌ها جدا می‌کند. امروز نیز باید همان بصیرت را در برابر فتنه‌های جدید اقتصادی و شناختی حفظ کنیم.

فرمان رهبری کمک به دولت است

وی در ادامه گفت: امروز فرمان رهبر انقلاب برای ما روشن است؛ کمک به دولت دکتر پزشکیان وظیفه همه نیروهای انقلابی است. پیروزی دولت در خدمت به مردم، پیروزی انقلاب است و نباید اجازه دهیم تفرقه میان مردم و دولت ایجاد شود، زیرا این دقیقاً خواست دشمن است.

فرمانده سپاه الغدیر تأکید کرد: همه نیروهای مسلح، از سپاه و بسیج گرفته تا ارتش و نیروی انتظامی، یک‌صدا و متحد پشتیبان رهبری و دولت هستند. ملت و نیروهای انقلابی با همدلی، با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، از این پیچ تاریخی عبور خواهند کرد و پرچم انقلاب را به صاحب اصلی‌اش خواهند سپرد.

فرمانده سپاه الغدیر تأکید کرد: همه نیروهای مسلح، از سپاه و بسیج گرفته تا ارتش و نیروی انتظامی، یک‌صدا و متحد پشتیبان رهبری و دولت هستند. ملت و نیروهای انقلابی با همدلی، با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، از این پیچ تاریخی عبور خواهند کرد و پرچم انقلاب را به صاحب اصلی‌اش خواهند سپرد.