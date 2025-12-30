خبرگزاری مهر، گروه استانها - شیرین اسلوب: مراسم ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه با حضور گسترده مردم در سالن ورزشی شهید رحمان جعفری در مشگین شهر برگزار شد و مردم مشگین شهر در سالگرد ۹ دی ماه ۸۸ با حضور پرشور خود، وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و یکبار دیگر پیوند ناگسستنی خود با نظام را اعلام کردند.
دانشآموزان مشگین شهر، با وجود اینکه در فصل امتحانات بودند، در مراسم سالگرد ۹ دی شرکت کردند تا بار دیگر پاسخی دندان شکن به دشمنان ملت اسلامی را نشان دهند.
این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، فرهنگیان و دانشآموزان که با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و شعارهای حمایت از انقلاب آغاز شد، که فرصتی برای یادآوری حماسه مردمی ۹ دی و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب بود.
در این مراسم، سخنرانان با اشاره به اهمیت این روز تاریخی، بر ضرورت همبستگی ملی و وحدت در برابر چالشها تأکید کردند و حضور مردم در ۹ دی ۸۸ را نماد بصیرت و هوشیاری ملت ایران عنوان کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و حمایت از نظام، یکبار دیگر اعلام کردند که همچنان پای بند به ارزشهای انقلاب اسلامی هستند.
الینا شاهدی دانش آموزان ۱۷ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حماسه ۹ دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب تا پای جان ایستادهایم.
حماسه ۹ دی یک روز تاریخی برای ملت ایران است
احد صادق زاده مداح اهل بیت عصمت و طهارت در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حماسه ۹ دی یک روز تاریخی که ملت ایران با تکیه بر ایمان و تبعیت از رهبری دشمنان را مأیوس و شگفت زده کردند و مردم باید هوشیار باشند چرا که دشمن در حال دسیسههای بعدی است ما باید مجهزتر از گذشته باشیم تا جزو یاران واقعی امام زمان (عج) باشیم.
فتنه گران ۸۸ نتوانستند دین و باور مردم را از بین ببرند
حجت الاسلام حسین علیی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در گفت و گو با مهر اظهار کرد: هدف اصلی فتنه گران در سال ۸۸ و سالهای اخیر دین ستیزی بوده است اما آنها دریافتند که نمیتوانند دین و باور مردم را به صورت مستقیم از بین ببرند.
وی افزود: دشمن در سال ۸۸ تمرکز بر این امر داشت تا مردم را مقابل ولایت قرار بدهد و با این کار زیان جبران ناپذیری را به کشور وارد کند چرا که آنها به این نتیجه رسیدهاند که برای مقابله با انقلاب اسلامی باید بین مردم و ولایت جدایی انداخت.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل اشاره به فرموده رهبری که ۹ دی در تاریخ ماند، افزود: بعد از جنگ ۱۲ روزه دشمن شکست خورد ولی میخواهد با جنگ رسانهای و شناختی شکست خود را جبران کند با پاشنه آشیل اقتصادی اعتراضات مدنی را نشان دهد.
بصیرت تنها مختص به یک روز نیست بلکه بایستی مسیر همیشگی مردم انقلابی نظام اسلامی ایران است
حجت الاسلام صادق صمدی رئیس تبلیغات اسلامی مشگینشهر ۹ دی را مصداق بارز بصیرت امت اسلامی دانست و گفت: بصیرت تنها مختص به یک روز نیست بلکه بایستی مسیر همیشگی مردم انقلابی نظام اسلامی ایران باشد.
وی نقش جوانان و نسل سوم انقلاب در خلق حماسه ۹ دی را برگرفته از مکتب حاج قاسم سلیمانی دانست و افزود: تدبیر و عقلانیت شهید سلیمانی در میدان نبرد او را به یک استراتژیست نظامی بینالمللی تبدیل کرده بود و حتی دشمنان هم به این ویژگی حاج قاسم اعتراف میکردند.
مراسم سالگرد ۹ دی در مشگینشهر با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، دانشآموزان و مسئولان برگزار شد و بار دیگر وفاداری ملت ایران به ارزشهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشته شد. این همایش یادآور بصیرت، هوشیاری و وحدت مردم در مقابله با توطئههای دشمنان انقلاب بود و با تجدید عهد با آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب به پایان رسید.
