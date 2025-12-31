سیدمحمدعلی فروتن، در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت نهم دی و با تاکید بر ضرورت تبیین ابعاد آن برای نسل جدید اظهار داشت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران همواره با دشمنیهای قدرتهای بیگانه مواجه بوده است.
کارشناس مسائل سیاسی افزود: دشمنان در طول این سالها از شیوههای مختلفی برای ضربهزدن به انقلاب استفاده کردهاند؛ از ایجاد قائلههای داخلی گرفته تا تحمیل جنگ هشتساله علیه کشور. این دشمنیها تا سال ۱۳۸۸ ادامه یافت که در آن مقطع، دشمن با بهرهگیری از شیوهای جدید وارد میدان شد؛ روشی موسوم به انقلابهای رنگی یا مخملی که پیشتر در کشورهایی مانند گرجستان تجربه شده بود.
وی افزود: هدف اصلی دشمن در آن سالها تغییر مسیر انتخابات و در نهایت دگرگونی مسیر انقلاب اسلامی بود. چند ماه کشور درگیر این فتنه شد، تا زمانی که فتنهگران در ایام عاشورا و ماه محرم به شعائر حسینی توهین کردند. در آن زمان، مردم با احساس مسئولیت دینی و انقلابی خود، به صورت خودجوش وارد صحنه شدند و با حضور میلیونی در سراسر کشور، حماسه عظیم و ماندگار ۹ دی را رقم زدند؛ روزی که به تعبیر رهبر انقلاب، «یومالله» شد.
فروتن در ادامه با اشاره به درسهای وقایع سال ۱۳۸۸ تأکید کرد: تجربه نشان داده است که هرگاه دشمن احساس کند انسجام و اتحاد ملی در کشور تضعیف شده، بلافاصله اقداماتی علیه امنیت ملی ایران انجام میدهد.
وی تشریح کرد: دشمن پس از فتنه ۸۸ و برآورد ضعف همبستگی ملی، شدیدترین تحریمهای اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد؛ تحریمهایی که باراک اوباما از آنها با عنوان تحریمهای فلجکننده یاد کرد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۸، پس از آشوبهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، دشمن مجدداً به این نتیجه رسید که انسجام ملی آسیب دیده است و در همان مقطع اقدام به ترور سردار حاج قاسم سلیمانی کرد. همچنین در سال ۱۴۰۱، با بروز آشوبها و اغتشاشات، بار دیگر دشمن تصور کرد همبستگی داخلی ایران تضعیف شده است؛ که اقدام خود را در جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی نیز نشان داد.
اتحاد ملی؛ ستون اصلی اقتدار در کنار توانهای نظامی و علمی
کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: از همین رو، حفظ اتحاد و انسجام ملی باید در اولویت باشد. نقش مردم در این میان بسیار حیاتی است، زیرا مردم مهمترین عامل اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی محسوب میشوند. در کنار توان نظامی، اقتصادی و علمی، عنصر مردم ستون اصلی قدرت کشور است. به همین دلیل رهبر معظم انقلاب بارها بر مفهوم اتحاد مقدس تأکید کردهاند.
فروتن در بخش دیگری از سخنان خود به ارزشهای شکلگرفته در روز نهم دی اشاره کرد و گفت: در این روز بزرگ، مفاهیمی مانند وطندوستی، پایبندی به ارزشهای عاشورا و اهلبیت (ع)، حمایت از مقام ولایت و رهبر معظم انقلاب و پایبندی به مردمسالاری دینی بهعنوان خطوط قرمز ملت ایران تثبیت شد.
وی افزود: این ارزشها نهتنها حفظ شدهاند، بلکه در سالهای اخیر تقویت نیز شدهاند. هرچند دشمن تلاش کرده است به این اصول آسیب وارد کند، اما مردم بصیر و آگاه کشور در برابر این تلاشها ایستادهاند؛ چنانکه در تحولات اخیر منطقهای نیز این روحیه آشکار بود و ملت ایران از وطن، نظام، و ولایت خود با جانودل دفاع کرد.
بصیرت؛ شناخت دوست و دشمن و درسگیری از تاریخ است
وی در تبیین مفهوم بصیرت و ضرورت آن برای نسل جوان گفت: داشتن بصیرت در وهله اول، شناخت دقیق دوست و دشمن است. ملت باید بداند که بیگانگان هرگز دوست واقعی ایران نخواهند بود و راه حل مشکلات کشور تنها از مسیر نظام جمهوری اسلامی میگذرد.
فروتن تأکید کرد: مردم، بهویژه نسل جوان، باید نقشههای دشمن علیه کشور را بشناسند و از تجارب تاریخی گذشته درس بگیرند. همچنین باید اتحاد داخلی و انسجام ملی را پاس بدارند.
فروتن در پایان به اهمیت تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین وظایف امروز، معرفی و تشریح دستاوردهای ۴۶ ساله انقلاب برای مردم و نسلهای جدید است. نمونه روشن این دستاوردها، افتخار اخیر کشور. پرتاب موفق ماهواره ایرانی به فضاست که ایران را در زمره معدود کشورهای دارنده فناوری فضایی قرار داده است. گسترش آگاهی نسبت به این موفقیتها، تقویتکننده امید و انسجام ملی در جامعه خواهد بود.
