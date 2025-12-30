امام جمعه ایلام: نهم دی مظهر بصیرت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی‌تبار صبح سه شنبه در مراسم سالگرد حماسه نهم دی به عنوان سخنران ویژه در مسجد جامع شهرستان بدره با تأکید بر اهمیت روز نهم دی به عنوان نماد بصیرت و استقامت مردم ایران در برابر توطئه‌های دشمنان، اظهار داشت: این روز نشان‌دهنده همبستگی و وحدت ملت ایران در دفاع از اصول اسلامی و انقلاب است.

امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی و تفرقه در جامعه، بر ضرورت حفظ هوشیاری و اتحاد مردم تأکید کرد و افزود: بصیرت و آگاهی مردم از آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌تواند راه‌گشای حل مشکلات کشور باشد.