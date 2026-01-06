به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین کنفرانس بینالمللی اتوماسیون و حفاظت در شبکههای قدرت با حضور ۵۰ شرکت و جمعی از مسئولان و متخصصان سراسر کشور، ظهر سهشنبه در تالار رازی دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.
حیدر صامت، دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بینالمللی اتوماسیون و حفاظت در سیستمهای قدرت در آئین گشایش این رویداد گفت: این کنفرانس با حضور شرکتهای توزیع و برق منطقهای کشور، دانشگاهیان و صنایع و شرکتهای دانش بنیان این حوزه برگزار شده است.
وی اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این کنفرانس، حضور مسئولان ۵۰ شرکت کشور ازجمله مدیران برق منطقهای یا توزیع نیروی برق استانهای فارس، همدان، خراسان، آذربایجان، بوشهر، زنجان، کرمان، یزد، کرمانشاه، قزوین، زنجان، تهران، اصفهان، سمنان، مازندران و گلستان و نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاههای خیام، فولاد مبارکه و دیگر شرکتهای مؤثر در صنعت برق است.
وی افزود: از ۲۳۶ مقالهی رسیده به دبیرخانهی این کنفرانس، ۱۳۳ مقاله پذیرفته شده که ۸۰ مقاله به زبان فارسی و بقیه به زبان انگلیسی نوشته شده است و قرار است، طی این دو روز، در قالب ۱۲ نشست ارائه شود.
صامت ادامه داد: در هر نشست پنج مقاله بهصورت سخنرانی ارائه میشود و نیمی از مقالات نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد.
دبیر اجرای بیستمین کنفرانس بینالمللی اتوماسیون و حفاظت در سیستمهای قدرت دربارهی محورهای موضوعی این رویداد تخصصی، عنوان کرد: در حوزه «حفاظت در سیستمهای قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکههای صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرحهای حفاظتی منابع تجدید پذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستمهای انتقال، فوق توزیع و پستهای فشار قوی، حفاظت در شبکههای هوشمند و نیروگاههای تجدید پذیر، تحلیل عملکرد رلهها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانههای حفاظتی مورد بحث قرار میگیرند.
وی بیان کرد: در قالب این کنفرانس چهار سخنرانی کلیدی ارائه خواهد شد که از این تعداد ۲ استاد شناخته شدهای از کشورهای چین و دانشگاه سن پترزبورگ روسیه بهصورت مجازی به سخنرانی میپردازند.
صامت تصریح کرد: برگزاری ۲۳ کارگاه تخصصی با حضور اساتید و متخصصان دانشگاهی و صنعتی از نقاط قوت بیستمین کنفرانس بینالمللی اتوماسیون و حفاظت در سیستمهای قدرت است.
وی افزود: این کارگاهها که از روز پیش آغاز شده، با استقبال بسیار خوبی روبهرو شده، چنانکه همه کارگاهها، طبق برنامه برگزار شده و در هریک از آنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر حضور یافتهاند.
