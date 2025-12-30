حقیقی: همدان ظرفیت میزبانی مسابقات ملی ووشو را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع سالیانه هیئت ووشو استان همدان پیش از ظهر سهشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بهعنوان رئیس مجمع، دبیر فدراسیون ووشو بهعنوان نائبرئیس مجمع و سایر اعضا برگزار شد.
علی حقیقی در این مجمع با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از هیئت ووشو استان همدان اظهار کرد: تلاش شد سالن اختصاصی در اختیار این هیئت قرار گیرد که خوشبختانه امروز ووشو استان همدان از سالن تخصصی بهرهمند است و این موضوع میتواند نقش مهمی در توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم توجه ویژه به شهرستانها افزود: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که شهرستانها نیز از ظرفیتها و امکانات موجود بهرهمند شوند و در کنار آن انتظار میرود فدراسیون ووشو نگاه جدیتری به بحث اعتبارات مالی استان همدان داشته باشد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به توانمندیهای استان در رشته ووشو تصریح کرد: هیأت ووشو باید بهصورت جدی موضوع میزبانی مسابقات را دنبال کند، چراکه همدان از ظرفیت و توان لازم برای برگزاری رقابتهای ملی برخوردار است.
در ادامه این مجمع، رئیس هیئت ووشو استان همدان، گزارش فنی و مالی هیأت را ارائه کرد که پس از بررسی، به تصویب اعضای مجمع رسید.
نظر شما