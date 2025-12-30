نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با هدف هماهنگی بیشتر میان دولت و تشکلهای تولیدی برگزار شد.
در این نشست که امروز سهشنبه نهم دی ماه با حضور هومن فتحی معاون توسعه بازرگانی، اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و تشکلهای تولیدی بخش کشاورزی در محل وزارتخانه تشکیل شد، موضوعاتی همچون تأمین و توزیع نهادههای دام و طیور، مسائل مرتبط با جوجه یکروزه و مدیریت بازار کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست که با هدف اخذ نظرات مشورتی دستاندرکاران تولید برای مدیریت بهینه فرایند تولید و تأمین پایدار بازار کالاهای اساسی و واکاوی ریشههای مشکلات بخش برگزار شد، شرکتکنندگان دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای تولیدی مطرح کردند.
در این کارگروه بر ضرورت همکاری همهجانبه دستگاههای ذیربط و ادامه پیگیریها و اجرای تصمیمات عملی در راستای تقویت امنیت غذایی کشور و حمایت از بخش کشاورزی تأکید شد.
