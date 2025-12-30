  1. استانها
  2. سمنان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

حل مشکل آبرسانی روستای ارمیان با افتتاح استخر ذخیره آب

حل مشکل آبرسانی روستای ارمیان با افتتاح استخر ذخیره آب

میامی- رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از بهره‌برداری استخر ذخیره‌ آب روستای ارمیان خبر داد و گفت: این پروژه در راستای پیگری و حل مشکل انتقال آب این روستا به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه شنبه در بازدید روستای ارمیان میامی از شناسایی چالش‌ها و حل مشکلات منابع آبی این روستا خبر داد و اظهار داشت: رویکرد این بازدید توجه به بهبود وضعیت تأمین آب این روستا است.

وی از احداث استخر منبع آب طی شهریور ماه سال جاری در این روستا خبر داد و افزود: این استخر با اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی از پیگیری مشکل تأمین و انتقال آب این روستا خبر داد و اظهار داشت: این اقدام بهبود کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را به همراه دارد.

حسینی تصریح کرد: برنامه‌ریزی فنی، پیگیری مستمر موضوع انتقال آب و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط شامل منابع طبیعی، امور منابع آب و غیره برای رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت تأمین آب روستای ارمیان مورد تأکید است.

کد خبر 6707261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها