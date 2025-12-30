به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: با بازنگری در مسیر برگشت خط اتوبوس‌رانی (کوی نصر - پایانه کاوه) و کاهش حدود ۲۵۰۰ متر از طول مسیر، شرایط ترافیکی این محدوده بهبودیافته است.

وی افزود: این تغییرات باهدف ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جلوگیری از ازدحام ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، در راستای بازگشایی زیرگذر جنوب به جنوب بزرگراه شهید چمران صورت‌گرفته است.

کریمی با اشاره به بازنگری و مهندسی خطوط اتوبوس‌رانی در کمیته حمل‌ونقل همگانی خاطرنشان کرد: این اقدام موجب کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت (گازوئیل) و همچنین کاهش میزان انتشار آلاینده‌های هوا خواهد شد.