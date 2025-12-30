به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: به دنبال اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع دستهجمعی در یکی از مناطق کوهدشت، بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد که چند نفر به علت اختلافات قبلی با هم درگیر که موجب ایجاد تنش و برهمزدن آسایش اهالی آن منطقه شدهاند.
فرمانده انتظامی کوهدشت، کرد: با حضور بهموقع و مقتدرانه پلیس شش نفر از عوامل اصلی نزاع دستهجمعی دستگیر و سهتیغه شمشیر و چوبدستی از منازعان کشف شد.
سرهنگ امانی با اشاره به اینکه دستگیری منازعین رضایتمندی مردم را در پی داشته است، تصریح کرد: پلیس با حضور ضربتی در صحنه و انجام پیگیریهای لازم برای دستگیری عاملان جرم و ناامنی، با جدیت با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشهدار کنند برابر قانون برخورد میکند.
