مدارس،مراکز آموزشی و ادارات استان اردبیل تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان اردبیل و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بانکها و شهرداریها در سطح استان اردببل به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانکها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهد بود.
کد خبر 6707399
