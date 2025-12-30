  1. استانها
  2. اردبیل
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

مدارس،مراکز آموزشی و ادارات استان اردبیل تعطیل شد

مدارس،مراکز آموزشی و ادارات استان اردبیل تعطیل شد

اردبیل-مدارس،مراکز آموزشی و ادارات استان اردبیل در راستای تأمین انرژی پایدار، فردا چهارشنبه دهم دی تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان اردبیل و با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا در روزهای آینده، در راستای تأمین انرژی پایدار، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها در سطح استان اردببل به استثنای مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها، در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهد بود.

کد خبر 6707399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها