۹ دی در همدان؛ بصیرت مردمی در خط مقدم مقابله با فتنه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ در تاریخ انقلاب اسلامی به‌عنوان روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ثبت شد؛ روزی که پس از ماه‌ها فضاسازی، التهاب‌آفرینی و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه، ملت ایران با درک درست از شرایط، به صحنه آمدند و با حضور میلیونی خود مسیر فتنه را مسدود کردند.

حوادث پس از انتخابات سال ۸۸، با ایجاد شبهه و اختلاف در فضای سیاسی کشور، تشخیص حق از باطل را برای برخی دشوار کرده بود، اما استمرار آشوب‌ها، عبور از خطوط قرمز و هتک حرمت به مقدسات، به‌ویژه در روز عاشورا، ماهیت واقعی جریان فتنه را برای عموم مردم آشکار ساخت.

در این مقطع حساس، هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و صبوری نظام، زمینه‌ساز روشنگری عمومی و افزایش بصیرت اجتماعی شد؛ بصیرتی که در حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۹ دی و اعلام موضع صریح ملت در حمایت از ولایت فقیه و آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

راهپیمایی عظیم ۹ دی در همدان و دیگر شهرهای کشور، پیامی روشن و غیرقابل تفسیر به فتنه‌گران داخلی و حامیان خارجی آنان داشت؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با وحدت و انسجام، در کنار نظام اسلامی ایستاده و اجازه نخواهد داد امنیت، استقلال و هویت دینی کشور خدشه‌دار شود.

همدان در پیشگامی مردمی برای خنثی‌سازی فتنه ۸۸ نقش کلیدی داشت

علی بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط سیاسی کشور پیش از انتخابات سال ۸۸، اظهار کرد: دولت نهم و دهم در دوره چهارساله نخست خود توانسته بود رضایتمندی عمومی را جلب کند و در حوزه‌های سیاست خارجی، عمران و توسعه و همچنین تقویت انسجام و وحدت اجتماعی، عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

فعال فرهنگی و تحلیلگر سیاسی استان همدان افزود: پس از ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، انتخاباتی برگزار شد که با مشارکت گسترده و حداکثری مردم همراه بود اما فضای سیاسی ایجاد شده پس از آن، موجب شکل‌گیری انشقاقی شد که در مقطعی تشخیص حق از باطل را برای بخشی از جامعه دشوار کرد.

جانشین بسیج اساتید استان همدان با اشاره به پیچیدگی‌های فتنه ۸۸ تصریح کرد: در آن مقطع، از یک‌سو برخی چهره‌های مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت و پیشکسوتان قرار داشتند و از سوی دیگر، جوانانی که با شعار تبعیت از گفتمان شهید رجایی وارد میدان شده بودند و همین تقابل، بستر سوءاستفاده جریان فتنه را فراهم کرد.

بقایی ادامه داد: گفتمان اصیل شهید رجایی موجب نارضایتی جریانی خاص شد و دشمنان با بهره‌گیری از فضای التهاب و شکاف سیاسی، فتنه ۸۸ را رقم زدند؛ فتنه‌ای که در آن، بقا و موجودیت نظام اسلامی در معرض تهدید قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه سران فتنه در شرایطی قرار گرفته بودند که امکان عقب‌نشینی نداشتند، گفت: آنان با وجود علم به نبود تقلب، حاضر به پذیرش حقیقت و پرداخت هزینه میدان‌داری نشدند و فتنه را با محاسبات سیاسی ادامه دادند.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: اگر صبوری نظام و هدایت و راهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب در بازه شش‌ماهه وجود نداشت، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کشور، مردم و امنیت ملی تحمیل می‌شد.

بقایی با اشاره به نقش مردم در مدیریت بحران ۸۸ اظهار کرد: میدان‌داری تنها به رهبری و نیروهای انقلابی محدود نبود بلکه دانایی و بصیرت مردم نقش محوری در خاموش شدن فتنه داشت و هتک حرمت به خیمه امام حسین (ع) موجب فوران خشم و غیرت دینی مردم شد.

معاون فرهنگی سابق سپاه انصارالحسین (ع) فزود: در سایه انسجام و وحدت مردمی، امنیت ملی تثبیت شد و پیام ملت ایران به سران فتنه در ۹ دی بسیار روشن، شفاف و صریح بود؛ پیامی مبتنی بر حمایت قاطع از ولایت فقیه و رهبری.

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه حماسه ۹ دی در تاریخ معاصر کشور کم‌نظیر است، گفت: تجمع عظیم ۹ دی از معدود صحنه‌هایی بود که چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، مشابه آن کمتر مشاهده شده است.

بقایی خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که زمانی در پیروزی انقلاب نقش داشتند اما در حوادث ۸۸ به نظام و امنیت ملی هزینه تحمیل کردند، زمینه طمع‌ورزی دشمنان علیه ایران را فراهم ساختند.

وی با اشاره به نقش ویژه مردم همدان در مقابله با فتنه ۸۸ بیان کرد: همدانی‌ها از ابعاد مختلف در آغاز تجمعات مردمی و سرکوب جریان فتنه نقش بسزایی داشتند و حرکت‌های مردمی این شهر، الگویی برای سایر شهرهای کشور شد.

بقایی ادامه داد: تجمع هفتم دی‌ماه در همدان که قرار بود از امامزاده عبدالله (ع) تا میدان امام (ره) برگزار شود، به دلیل حضور پرشور مردم به راهپیمایی گسترده‌ای تبدیل شد که تا مقابل فرمانداری ادامه یافت. مردم همدان در این اجتماع، صراحتاً خواستار مجازات سران فتنه و عاملان هتک حرمت به خیمه امام حسین (ع) شدند.

حماسه ۹ دی، فراتر از یک واکنش مقطعی، نماد بلوغ سیاسی و بصیرت اجتماعی مردمی بود که در حساس‌ترین بزنگاه، نقش تاریخی خود را ایفا کردند. در این میان، همدان با پیشینه‌ای ریشه‌دار در دیانت، انقلابی‌گری و تبعیت از مرجعیت و ولایت، بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از کانون‌های اثرگذار جریان‌های مردمی کشور تثبیت کرد.

حضور زودهنگام و روشنگرانه مردم همدان در روزهای منتهی به ۹ دی، به‌ویژه تجمع‌های خودجوش هفتم دی‌ماه، نشان داد که این شهر در لحظات سرنوشت‌ساز، صرفاً منتظر تحولات ملی نمی‌ماند، بلکه خود به جریان‌ساز تبدیل می‌شود. این نقش‌آفرینی آگاهانه، برخاسته از پیوند عمیق دینداری، بصیرت سیاسی و اعتماد به هدایت رهبری بود.