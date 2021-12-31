به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی در همایش بصیرت و میثاق با ولایت، با حضور هادیان سیاسی نیروهای مسلح لرستان در ستاد فرماندهی انتظامی استان اظهار داشت: حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می‌آید.

وی عنوان کرد: مردم با بصیرت ایران اسلامی با حماسه خود یکی از بحران‌های گسترده که هزینه‌های زیادی را به نظام تحمیل کرد را مدیریت کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان بیان داشت: گرچه ظاهر حوادث مربوط به سال ۱۳۸۸ اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن هم با ادعای واهی تقلب و بدون هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسند بود ولی عملاً براندازی نظام و مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار مخالفین داخلی و معاندین خارجی قرار گرفت.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی ادامه داد: حماسه ۹ دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و با صدای رسا اعلام کردند که پشتیبان ولایت فقیه و حافظ ارزش‌های انقلابشان هستند.

وی، انقلاب اسلامی را، انقلابی عاشورایی خواند و افزود: انقلاب اسلامی که در سال ۵۷ به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به پیروزی رسید، انقلابی عاشورایی و انقلابی برگرفته از مطالبات دینی، شعارهای معنوی و شعورهای متأثر از دینداری و دغدغه‌های اخلاقی، که با الهام از نهضت خونین حسینی (ع) آغاز شد و با همان مطالبات، شعارها و شعورها پیروز گشت و استمرار پیدا کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۹ دی سال ۸۸ یک بار دیگر خاستگاه عاشورایی و ماهیت معنوی انقلاب را یادآور شد و به جهانیان و عوامل بی خرد و کم فهم دشمن و فتنه گران داخلی و خارجی ثابت کرد که هر لحظه احساس وظیفه کنند با همان شور حسینی (ع) به میدان آمده و توطئه دشمن و فتنه فتنه گران را به خودشان بر می‌گردانند.

حجت الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه سخنان خود گفت: حماسه ۹ دی باعث شد یک بار دیگر اقتدار و محبوبیت جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیده شود.

وی، گفت: حماسه ۹ دی تمام محاسبات دشمن را به هم ریخت، دشمن در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری با استفاده از بغض، کینه و بی بصیرتی برخی عوامل داخلی تمام عِدّه و عُده خود را جمع کرد و با عقبه‌ای بسیار حساب شده و برنامه ریزی شده وارد صحنه شد تا نقشه‌های شوم خود را عملی کند، اما سیل خروشان مردم آنها را زمین گیر ساخت و اقتدار و محبوبیت نظام اسلامی بار دیگر را به رُخ جهانیان کشید.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان نقش نیروهای مسلح در کنترل فتنه سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: ما معتقدیم که اقدام نیروی انتظامی در کنترل فتنه ۸۸ بسیار عالی بود، ولی این نکته مهم نباید فراموش شود که تلاش سپاه، بسیج و کمک مردمی نبود، موفقیت کامل حاصل نمی‌شد.