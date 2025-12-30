رستمی: ملت ایران با بصیرت فتنه ۸۸ را از مسیر آینده کشور خارج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم‌الله «نهم دی» در حرم مطهر امام رضا (ع) اظهار کرد: حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد هرگاه جامعه از ارزش‌های اصیل فاصله بگیرد، کشور با هزینه‌های جدی مواجه می‌شود و فتنه ۸۸ نمونه‌ای روشن از این تجربه پرهزینه است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با بیان اینکه فتنه ۸۸ صرفاً یک اختلاف داخلی نبود، افزود: این رخداد حاصل طراحی حساب‌شده و چندمرحله‌ای دشمنان بود که هدف آن ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف ساختارهای ملی جمهوری اسلامی ایران بود.

وی تصریح کرد: آینده‌ای که طراحان فتنه برای ایران در نظر داشتند، امروز در شرایط برخی کشورهای منطقه قابل مشاهده است؛ کشورهایی که در اثر بحران‌های داخلی و مداخلات خارجی، با ناامنی و فروپاشی مواجه شدند.

رستمی با اشاره به نقش برخی افراد در تشدید این حوادث گفت: در جریان فتنه، عده‌ای از روی غفلت و ساده‌انگاری و برخی نیز عامدانه در مسیری حرکت کردند که به التهاب و ناامنی در کشور دامن زد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با اشاره به مفهوم بصیرت اظهار کرد: بصیرت به معنای توانایی تشخیص درست در شرایط پیچیده است؛ شرایطی که حق و باطل در هم آمیخته می‌شوند و تصمیم‌گیری صحیح دشوار می‌شود.

وی با یادآوری حوادث نهم دی ۱۳۸۸ گفت: صبر و آگاهی ملت ایران سرانجام به حضوری قاطع و مسئولانه انجامید و مردم با ورود به‌موقع به صحنه، بساط فتنه و روایت‌سازی‌های انحرافی را برچیدند.

رستمی با اشاره به تغییر روش‌های دشمنان افزود: پس از ناکامی در تقابل نظامی، تمرکز دشمن بر جنگ نرم، عملیات روانی و تضعیف اعتماد عمومی قرار گرفت که هدف آن تضعیف جمهوریت نظام بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با تأکید بر واقعی بودن مشکلات اقتصادی مردم خاطرنشان کرد: رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم وظیفه‌ای جدی برای مسئولان است و هرگونه غفلت در این حوزه می‌تواند بستر سوءاستفاده جریان‌های معاند را فراهم کند.