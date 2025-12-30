رستگار: دشمن به دنبال جدایی امام و امت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا رستگار صبح سهشنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» که در مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) گناباد برگزار شد با بیان اینکه دشمنان پس از انقلاب اسلامی فهمیدهاند که امام با امت شکست ندارد، اظهار کرد: از اینرو دشمنان خارجی و مزدوران داخلی تلاش میکنند تا امام و امت را از هم جدا کنند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) افزود: دشمنان از صدر اسلام تا کنون دریافتهاند که امت بی امام خطر ندارد و امام بدون امت نیز اقتداری ندارد.
وی با گرامیداشت شانزدهمین سالگرد حماسه کم نظیر مردم در ۹ دی ماه ۱۳۸۸ تصریح کرد: حماسه خودجوش مردم در آن روز توانست فتنه بسیار بزرگی را خنثی کند و کشور اسلامی ایران را به فرموده مقام معظم رهبری برای همیشه بیمه سازد.
رستگار با طرح این پرسش که بازخوانی فتنه ۸۸ چه ضرورتی دارد ادامه داد: همان طوری که ائمه معصومین (علیهم السلام) فرمودند هر ساله باید محرم برپا شود و نهضت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) تجزیه و تحلیل شود تا بنی امیه رسوا و درسها و عبرتهای عاشورا بیان گردد باید فتنه ۸۸ هم که تقابل اسلام ناب با اسلام بدلی است هرساله بازخوانی شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا (ع) با بیان اینکه فتنه ۸۸ تقابل دو کاندیدا نبود خاطرنشان کرد: این فتنه تقابل دو تفکر و اندیشه بود؛ تفکر و اندیشهای که به دنبال اجرای احکام اسلام ناب محمدی (ص) با تأسی از رسول الله و ائمه اطهار (ع) بود و اسلام بدلی که نماز و روزه و دیگر احکام را دارد اما تقابل با دنیای استکبار را ندارد.
وی در ادامه به تشریح شکلگیری فتنه ۸۸ و خروش مردم در روز ۹ دی پرداخت و با اشاره به برنامهریزی و تلاش دشمن برای سرنگونی انقلاب اسلامی تاکید کرد: جنگ شناختی یکی از چالشهای اصلی امروز است و دشمن با استفاده از رسانهها و شایعات، سعی دارد ارزشهای انقلاب اسلامی را تحریف کند.
