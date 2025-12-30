خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نهم دی‌ماه را باید فراتر از یک واکنش مقطعی به یک بحران سیاسی دانست؛ این روز جلوه‌ای از بلوغ اجتماعی ملتی بود که در مواجهه با پیچیده‌ترین شکل منازعه سیاسی، یعنی جنگ روایت‌ها، توانست میان حقیقت و تحریف تمایز قائل شود. ۹ دی صحنه‌ای بود که در آن مردم، بدون نیاز به فراخوان رسمی، نقش تاریخی خود را در حفاظت از هویت ملی و دینی ایفا کردند.

فتنه سال ۱۳۸۸ نشان داد که تهدیدهای نوین علیه جوامع، الزاماً از مسیر نظامی عبور نمی‌کنند، بلکه می‌توانند با روایت‌سازی، تشکیک و عملیات روانی، مشروعیت و اعتماد عمومی را هدف بگیرند. در چنین شرایطی، نهم دی به‌عنوان نقطه پایان یک منازعه روایت‌محور، اهمیت راهبردی ویژه‌ای پیدا می‌کند و به الگویی ماندگار در مدیریت بحران‌های هویتی بدل می‌شود.

آنچه نهم دی را به واقعه‌ای متمایز در تاریخ معاصر ایران تبدیل کرد، نه صرفاً جمعیت حاضر در صحنه، بلکه سطحی از آگاهی عمومی بود که توانست ماه‌ها فضای غبارآلود سیاسی را کنار بزند. این روز نشان داد که جامعه ایرانی، در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، قادر است مرز میان اعتراض، مطالبه‌گری و عبور از قانون را تشخیص دهد.

نهم دی را می‌توان آزمونی بزرگ برای سنجش نسبت مردم با مفاهیمی چون قانون، مشروعیت و مسئولیت اجتماعی دانست. در شرایطی که روایت‌های متضاد تلاش می‌کردند جای واقعیت را بگیرند، ورود آگاهانه مردم به صحنه، نه‌تنها معادلات سیاسی را تغییر داد، بلکه نقش افکار عمومی را به‌عنوان عنصر تعیین‌کننده در ثبات ملی برجسته ساخت.

بازخوانی رویداد ۹ دی، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ زیرا جامعه همچنان در معرض جنگی پیچیده‌تر و چندلایه‌تر از گذشته قرار دارد. آنچه در سال ۱۳۸۸ رخ داد، تجربه‌ای تاریخی است که نشان می‌دهد بی‌توجهی به روایت‌سازی دشمن و غفلت از روشنگری، می‌تواند هزینه‌هایی سنگین برای امنیت روانی و اجتماعی کشور به همراه داشته باشد.

۹ دی؛ نقطه عطف بصیرت و آزمون تاریخی ملت ایران در جنگ روایت‌ها

حجت‌الاسلام محمدعلی لطفی یزدی، معاون علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت تاریخی نهم دی‌ماه، این روز را نقطه عطفی در دفاع مردم از هویت دینی، ملی و پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: فتنه ۸۸ یک جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای و روایتی بود که امروز نیز با ابزارهای پیچیده‌تر تکرار آن محتمل است و پاسخ آن، جهاد تبیین و آرایش تهاجمی در عرصه رسانه است.

معاون علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه علمیه نهم دی‌ماه، را فراتر از یک مناسبت تقویمی بلکه «کانونی مهم و سرنوشت‌ساز» در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: نهم دی نماد واکنش آگاهانه مردم نسبت به هویت دینی و ملی خود و تجدید بیعت با اصول و مبانی انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر انتخابات سال ۱۳۸۸ افزود: در آن مقطع، بدون ارائه ادله مستند، ادعای تقلب و ابطال انتخابات مطرح شد؛ ادعایی که عملاً رأی مردم را زیر سوال برد و در تعارض آشکار با فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر «میزان بودن رأی ملت» قرار داشت. این ادعاها به‌سرعت در قالب یک روایت رسانه‌ای منتشر شد و زمینه شکل‌گیری فتنه را فراهم کرد.

لطفی یزدی نقش خواص را در آن مقطع «بسیار تعیین‌کننده» دانست و تصریح کرد: برخی از خواص در انجام وظیفه روشنگری کوتاهی کردند، اما در مقابل، افرادی نیز بودند که بدون ملاحظه مصلحت‌اندیشی‌های شخصی و با صراحت موضع‌گیری کرده و مرز خود را با فتنه مشخص ساختند. همین شفافیت، مردم را در تشخیص مسیر حق یاری داد، چرا که جامعه نسبت به مواضع خواص حساس است.

معاون علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه مسیر قانونی برای پیگیری اعتراض‌ها بارها مورد تأکید قرار گرفته بود، گفت: قانون در آن زمان هتک شد و بی‌اعتبار گردید؛ زیرا برخی خود را فراتر از قانون دانستند. وقتی قانون زیر سوال می‌رود، هیچ‌چیز در جای خود باقی نمی‌ماند و نتیجه آن چیزی جز التهاب اجتماعی، خسارت به اموال عمومی، تهدید امنیت مردم و آسیب به نوامیس نخواهد بود.

وی فتنه ۸۸ را صرفاً اختلاف بر سر چند رأی ندانست و بیان کرد: مسئله، ادعایی محدود نبود، بلکه به اصل نظام و حاکمیت تسری یافت و نوعی توهم خطرناک نسبت به موجودیت نظام اسلامی شکل گرفت. همین موضوع سبب شد کشور برای ماه‌ها درگیر یک بحران فرسایشی شود.

لطفی یزدی با تأکید بر ضرورت «درس گرفتن» از نهم دی تصریح کرد: بازخوانی صرف حوادث گذشته کافی نیست. باید فهمید چه سازوکاری باعث شد یک ادعا و روایت، ماه‌ها کشور را درگیر کند. امروز نیز ما در میانه جنگ روایت‌ها قرار داریم؛ با این تفاوت که ابزارهای رسانه‌ای، دیجیتال و حتی هوش مصنوعی، بسیار گسترده‌تر و اثرگذارتر شده‌اند.

معاون علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه علمیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم «آرایش دفاعی و تهاجمی» در جنگ رسانه‌ای گفت: منظور این است که دیگر نمی‌توان منفعل بود. جهاد تبیین یعنی بی‌تفاوت نبودن نسبت به اخبار نادرست، روایت‌های تحریف‌شده و عملیات‌های روانی دشمن. روشنگری یک مسئولیت همگانی است، به‌ویژه برای خواص.

وی وحدت و وفاق ملی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: اتحاد مورد نظر انقلاب، اتحادی مبتنی بر منطق، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری است؛ اینکه نسبت به همسایه، همکار یا هم‌وطن خود که ممکن است تحت تأثیر رسانه‌های دشمن قرار گرفته باشد، احساس مسئولیت کنیم.

لطفی یزدی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حرکت کشور به سمت پیشرفت خاطرنشان کرد: ایشان به‌خوبی از مشکلات آگاه هستند، اما تأکید دارند که در کنار دیدن مشکلات، نباید از دیدن پیشرفت‌ها و ظرفیت‌ها غافل شد. تفاوت میان «درک واقعیت مشکلات» و «برداشت نادرست از آن‌ها» موضوعی کلیدی است.

معاون علمی مرکز تخصصی امامت و استاد حوزه علمیهبا اشاره به تجربه همبستگی مردم در وقایع اخیر و آنچه از آن به‌عنوان «جنگ دوازده‌روزه» یاد کرد، گفت: ایستادگی و اتحاد مردم، نقشه‌های دشمن را خنثی کرد و همین موضوع مسئولیت خواص در تبیین، روشنگری و هدایت افکار عمومی را سنگین‌تر از گذشته می‌کند. نهم دی یادآور این حقیقت است که اگر جهاد تبیین به‌درستی انجام شود، هیچ فتنه‌ای ماندگار نخواهد شد.

حماسه ۹ دی، نماد بصیرت، ولایت‌مداری و اتحاد ملت بزرگ ایران است

سرهنگ پاسدار اسماعیل زیبایی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میثم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی حماسه ۹ دی اظهار کرد: حماسه ۹ دی، نماد بصیرت، ولایت‌مداری و اتحاد ملت بزرگ ایران است و مردم غیور و انقلابی کشورمان در این روز، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میثم با تأکید بر اینکه ۹ دی یکی از درخشان‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی است، افزود: این روز در تاریخ ماندگار خواهد شد و به‌عنوان سندی افتخارآمیز، بصیرت ملت ایران در اطاعت از ولی‌امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و ایستادگی در برابر فتنه و انحراف را ثبت کرد.

وی ۹ دی را از مصادیق روشن «ایام‌الله» دانست و تصریح کرد: حضور حماسی و دشمن‌شکن مردم در این روز، تمامی نقشه‌ها، توطئه‌ها و طراحی‌های پیچیده دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کرد و نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و ولایت‌مداری، اجازه نفوذ و انحراف را نخواهد داد.

زیبایی با اشاره به اهمیت تبیین حماسه ۹ دی برای نسل جوان خاطرنشان کرد: گرامیداشت هفته بصیرت، فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربیات تاریخی انقلاب، تبیین فتنه‌ها و تقویت روحیه انقلابی و ولایی در جامعه به‌ویژه جوانان و نسل آینده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میثم تأکید کرد: امروز نیز همان روحیه بصیرت، هوشیاری و تبعیت از ولایت فقیه، رمز عبور کشور از توطئه‌های دشمن و تضمین‌کننده استمرار عزت، استقلال و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

۹ دی روز تجلی بصیرت ملت ایران و شکست قطعی فتنه دشمنان بود

سردار حسینعلی یوسفعلیزاده، مدیر کل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در صیانت از انقلاب اسلامی اظهار کرد: حوادث سال ۱۳۸۸ نشان داد هر زمان ملت ایران با بصیرت و در کنار ولایت وارد میدان شده، توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی خنثی شده است.

مدیر کل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی با اشاره به ماهیت مردمی انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاسته از باورهای عمیق دینی امت مسلمان و ملت بزرگ ایران است و طی بیش از ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب، هر تهدید و بهانه‌ای که برای مقابله با این نظام شکل گرفته، با هوشیاری، غیرت دینی و حضور به‌موقع مردم خنثی شده است.

وی با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ افزود: دشمنان انقلاب با سوءاستفاده از خواص بی‌بصیرت و فریب‌خوردگان داخلی تلاش کردند با القای شبهه تقلب، آرامش و همدلی جامعه را مخدوش کنند. در این فتنه که ویژگی آن درهم‌آمیختگی حق و باطل بود، بخشی از بدنه اجتماعی دچار اشتباه محاسباتی شد، اما افراد با بصیرت و آگاه از ابتدا مسیر صحیح انقلاب و ولایت را حفظ کردند.

یوسفعلیزاده با بیان اینکه فتنه ۸۸ حدود هشت ماه کشور را درگیر کرد، تصریح کرد: این مقطع به‌قدری حساس بود که بزرگان انقلاب آن را هم‌سنگ هشت سال دفاع مقدس دانستند. با اوج‌گیری جسارت‌ها در ایام محرم، توهین به مقدسات، عزاداران حسینی، حضرت امام (ره) و ولی‌امر مسلمین، برای مردم آشکار شد که هدف اصلی دشمن، اصل نظام اسلامی است نه انتخابات.

مدیر کل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان رضوی ادامه داد: در همین مقطع، بصیرت عمومی شکل گرفت و ملت بزرگ ایران یک‌بار دیگر یکپارچه به میدان آمد. حضور قاطع مردم در نهم دی‌ماه، فتنه بدخواهان داخلی و توطئه دشمنان خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی را درهم شکست و بار دیگر انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و ملت ایران سربلند از این آزمون بزرگ عبور کردند.

وی نهم دی‌ماه را «یوم‌الله» خواند و گفت: همان‌گونه که عاشورا و دهه فجر در تاریخ ماندگار شده‌اند، نه دی نیز نباید به فراموشی سپرده شود. این روز، نماد حضور جان‌های پاک، اراده‌های استوار و افکار بصیر در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

یوسفعلی زاده با ابراز امیدواری نسبت به حضور پرشور مردم در گرامیداشت این روز تأکید کرد: ملت ایران با ولایت زنده است و تا زمانی که این پیوند مستحکم برقرار باشد، هیچ توطئه‌ای قادر به ضربه زدن به انقلاب اسلامی نخواهد بود.

۹ دی چراغ راه آینده

۹ دی به‌روشنی نشان داد که بقای امنیت و ثبات کشور، بیش از هر چیز، به سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری عمومی وابسته است. این روز ثابت کرد که وقتی مردم درک درستی از صحنه داشته باشند، حتی پیچیده‌ترین پروژه‌های فتنه و تحریف نیز توان ماندگاری نخواهند داشت.

درس اصلی نهم دی، لزوم هوشیاری دائمی در برابر جنگ روایت‌هاست؛ جنگی که در آن، حقیقت قربانی سرعت، هیجان و انباشت اطلاعات نادرست می‌شود. تجربه این روز تأکید می‌کند که بی‌طرفی در برابر دروغ و تحریف، به‌معنای واگذاری میدان به دشمن است و جهاد تبیین یک ضرورت مستمر محسوب می‌شود.

نهم دی یادآور مسئولیت سنگین خواص، نخبگان و فعالان رسانه‌ای در هدایت افکار عمومی است. جامعه‌ای که نسبت به مواضع و رفتار نخبگان حساس است، در صورت شفافیت و صراحت آنان، مسیر صحیح را خواهد یافت؛ اما هرگونه ابهام یا مصلحت‌سنجی نادرست، می‌تواند به تشدید بحران‌ها بینجامد.

تجربه فتنه ۸۸ نشان داد که عبور از قانون و زیر سوال بردن سازوکارهای رسمی، نه‌تنها به اصلاح منتهی نمی‌شود، بلکه بنیان‌های اعتماد عمومی را فرسوده و راه را برای بی‌ثباتی اجتماعی هموار می‌کند. نهم دی پاسخی جمعی به این انحراف بود و بار دیگر جایگاه قانون را در حفظ نظم و امنیت کشور تثبیت کرد.

اگر نهم دی به‌عنوان یک سرمایه تاریخی به‌درستی فهم و تبیین شود، می‌تواند چراغ راه آینده باشد؛ آینده‌ای که در آن ملت ایران، با تکیه بر بصیرت، وحدت و روایت‌گری درست، قادر خواهد بود از آزمون‌های پیچیده‌تر پیش‌رو نیز سربلند عبور کند. ۹ دی یادآور این حقیقت است که آگاهی عمومی، مهم‌ترین سرمایه در برابر فتنه‌های نوظهور است.