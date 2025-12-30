رونمایی از تندیس شهید رئیسی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین رونمایی از تندیس آیتالله رئیسی در اردبیل، سردار یدالله جوانی اظهار کرد: ساخت این پل ۸/۵ کیلومتری توسط قرارگاه خاتمالانبیاء (ص)، گرههای ترافیکی ورودی شهر از سمت سرعین را باز میکند. آیتالله رئیسی نماد خدمت بود و این المان بهجا انتخاب شده است.
وی افزود: امیدواریم با همراهی شهرداری، شورا و مردم، چنین نمادهای ملی و مذهبی پایدار بماند و الگویی برای مسئولان در تداوم خدمترسانی باشد.
فرمانده سپاه استان اردبیل نیز در این مراسم با تقدیر از این اقدام بهعنوان جهاد تبیین و بصیرتافزایی بیان کرد: «رونمایی از این المان در ایام ۹ دی، نماد پاسداری مردم از نظام است.
شهردار اردبیل با اشاره به اجرای پروژههای زیباسازی شهری گفت: پل شهید رئیسی با اعتبار ۷,۰۰۰ میلیارد ریال در یکسالونیم ساخته شد. تندیس ۹متری رئیسی نیز ششمین المان بلند کشور است.
وی از نصب المانهای سعدی و نظامی گنجوی در ماههای اخیر خبر داد و اعلام کرد: المان ۲۵ متری شاه اسماعیل صفوی در حال ساخت است و تلاش میشود تا نوروز به بهرهبرداری برسد. همچنین المان مقدس اردبیلی در دست تهیه است تا سیمای شهر دگرگون و غنای فرهنگی آن ارتقا یابد.»
اردبیل- در مراسمی با حضور مسئولان استانی و فرماندهان سپاه، از تندیس آیتالله رئیسی در کنار پل تازهساخت شهید رئیسی در اردبیل رونمایی شد.
