  1. استانها
  2. اردبیل
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

رونمایی از تندیس شهید رئیسی در اردبیل

رونمایی از تندیس شهید رئیسی در اردبیل

اردبیل- در مراسمی با حضور مسئولان استانی و فرماندهان سپاه، از تندیس آیت‌الله رئیسی در کنار پل تازه‌ساخت شهید رئیسی در اردبیل رونمایی شد.

دریافت 20 MB

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین رونمایی از تندیس آیت‌الله رئیسی در اردبیل، سردار یدالله جوانی اظهار کرد: ساخت این پل ۸/۵ کیلومتری توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، گره‌های ترافیکی ورودی شهر از سمت سرعین را باز می‌کند. آیت‌الله رئیسی نماد خدمت بود و این المان به‌جا انتخاب شده است.

وی افزود: امیدواریم با همراهی شهرداری، شورا و مردم، چنین نمادهای ملی و مذهبی پایدار بماند و الگویی برای مسئولان در تداوم خدمت‌رسانی باشد.

فرمانده سپاه استان اردبیل نیز در این مراسم با تقدیر از این اقدام به‌عنوان جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی بیان کرد: «رونمایی از این المان در ایام ۹ دی، نماد پاسداری مردم از نظام است.

شهردار اردبیل با اشاره به اجرای پروژه‌های زیباسازی شهری گفت: پل شهید رئیسی با اعتبار ۷,۰۰۰ میلیارد ریال در یک‌سال‌ونیم ساخته شد. تندیس ۹‌متری رئیسی نیز ششمین المان بلند کشور است.

وی از نصب المان‌های سعدی و نظامی گنجوی در ماه‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد: المان ۲۵ متری شاه اسماعیل صفوی در حال ساخت است و تلاش می‌شود تا نوروز به بهره‌برداری برسد. همچنین المان مقدس اردبیلی در دست تهیه است تا سیمای شهر دگرگون و غنای فرهنگی آن ارتقا یابد.»

کد خبر 6707655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها