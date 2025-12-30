امام جمعه دشتی: معیشت کشاورزان و دامداران باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست ظهر سه شنبه، در دیدار با مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان، ضمن تبریک انتصاب و آرزوی توفیق در خدمت به مردم، بر جایگاه راهبردی جهاد کشاورزی در تأمین معیشت مردم، امنیت غذایی و پایداری روستاها تأکید کرد.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه جهاد کشاورزی مستقیماً با سفره مردم در ارتباط است، اولویت نخست این مجموعه را حمایت عملی از کشاورزان، نخل‌داران و دامداران به‌ویژه بهره‌برداران خرد و سنتی دانست و خواستار پیگیری جدی مشکلات این قشر شد.

حجت‌الاسلام زاهددوست تصریح کرد: هزینه بالای نهاده‌ها، مشکلات قیمت‌گذاری محصولات و تأخیر در پرداخت مطالبات، از دغدغه‌های اصلی کشاورزان و دامداران است.

شنیدن بی‌واسطه صدای کشاورز و حضور میدانی مدیران در مزارع و روستاها، لازمه تصمیم‌گیری صحیح و اثربخش است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی شهرستان دشتی، مدیریت مصرف آب را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: اصلاح الگوی کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری و آموزش بهره‌برداران باید همراه با حمایت‌های مالی انجام شود و از تصمیمات دستوری بدون اقناع و آموزش کشاورزان پرهیز گردد.

امام جمعه دشتی همچنین به حساسیت اجتماعی موضوعاتی مانند ساماندهی کشتار دام و بازار گوشت اشاره و تأکید کرد: هرگونه طرح در این حوزه باید کارشناسی‌شده، همراه با اقناع مردم و بدون آسیب به معیشت دامداران اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش جهاد کشاورزی در حفظ و تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت را مهم دانست و بر حمایت از اشتغال پایدار روستایی، صنایع تبدیلی کوچک، مشاغل خانگی مرتبط با کشاورزی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات بومی تأکید کرد.

امام جمعه دشتی تعامل، شفافیت و پاسخگویی را از الزامات مدیریت موفق برشمرد و خواستار تعامل مستمر جهاد کشاورزی با امام جمعه، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت نماز جمعه برای تبیین سیاست‌ها، اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی شد.