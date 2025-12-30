  1. استانها
  2. خوزستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

مخبر: فقدان آیت‌الله شفیعی ضایعه‌ای بزرگ برای خوزستان است

اهواز -مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه علمی، مردمی و انقلابی مرحوم آیت‌الله شفیعی، فقدان ایشان را ضایعه‌ای بزرگ برای استان خوزستان توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر امروز سه‌شنبه با استقبال سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان وارد اهواز شد و در جمع خبرنگاران گفت: مرحوم آیت‌الله شفیعی حقیقتاً یک روحانی با مرتبه علمی عالی، ارتباطات مردمی وسیع و نقش کلیدی در مسائل انقلابی و استان بود.

وی با بیان اینکه آیت‌الله شفیعی به لحاظ علمی دارای مرتبه‌ای بسیار عالی و مدارج بالا بود، افزود: وی از فقهای بزرگ و مراجع تقلید، اجازات متعددی در اجتهاد و روایت داشتند و در کمتر کسی چنین مجموعه‌ای از ویژگی‌های علمی جمع می‌شود.

مشاور رهبر معظم انقلاب، مردمی‌بودن آن مرحوم را استثنایی توصیف و تصریح کرد: آیت‌الله شفیعی روحانی‌ای فوق‌العاده مردمی با ارتباطات بسیار وسیع بودند؛ ارتباطی عمیق با جوانان، بزرگان و اقشار مختلف مردم داشتند و همین دلیل، سبب می‌شد مردم ارادت ویژه‌ای به ایشان داشته باشند.

محمد مخبر با اشاره به نقش انقلابی آیت‌الله شفیعی، خاطرنشان کرد: وی از پیش از انقلاب اسلامی و همچنین در طول دوران دفاع مقدس، نقش بسیار خوب و مفیدی ایفا کردند و در مسائل استان به‌طور عام، نقشی کلیدی داشتند.

وی در ادامه، همراهی و همکاری آن عالم فقید با سایر علمای بزرگ استان از جمله آیت‌الله جزایری را یادآور شد و گفت: آیت‌الله شفیعی در تربیت فرزندان صالح و عالم نیز توفیق بزرگی داشتند و انصافاً فرزندان بسیار قابل و عالمی را به جامعه تقدیم کردند.

مشاور مقام معظم رهبری، با بیان اینکه فقدان آیت‌الله شفیعی ضایعه‌ای بزرگ است، ابراز امیدواری کرد: خداوند این ضایعه را جبران کند و روح آن مرحوم را با اولیای الهی محشور سازد.

