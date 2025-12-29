به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، استاندار فارس، شامگاه دوشنبه در دیدار با سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیتالله شفیعی گفت: ضایعه درگذشت این عالم ربانی را به مردم شریف استان خوزستان تسلیت عرض میکنم.
وی با اشاره به آشنایی و همکاری دیرینه خود با آیتالله شفیعی افزود: ارادت بنده به ایشان به اواخر دهه ۶۰ و دوران خدمت در دادسرای مسجدسلیمان تحت ریاست ایشان برمیگردد و در آن زمان، صداقت، صفا، تدین، تقوا و فضیلتهای انسانی را در وجود ایشان میدیدیم.
امیری خاطرنشان کرد: پس از آن نیز به عنوان قائممقام ایشان منصوب شدم و حدود سه سال به طور روزانه و بسیار نزدیک در محضرشان بودم و ایشان در سلوک اجتماعی، رفتارهای شخصی، قضاوت، داوری، سادهزیستی و دامنهای از فضیلتهای انسانی، نمونه و الگو بودند.
استاندار فارس تأکید کرد: اعتقاد بنده این است که مرحوم آیتالله شفیعی معیار و میزان علمای عصر خود قرار میگیرد و من از ایشان جز خیراندیشی، خوشنفسی، داوری عادلانه و سلوک اسلامی و انسانی ندیدم و ایشان در رفتار نبوی و کردار علوی، یکی از علمای برجسته زمان خود بودند.
وی با اشاره به زندگی ساده و مردمی آیتالله شفیعی اظهار داشت: ایشان بسیار ساده، مردمی، بین مردم و همراه با مردم زندگی میکرد و از درد مردم، دردش میآمد و با خوشحالی آنان، شاد میشد.
امیری در خصوص ویژگیهای قضائی آیتالله شفیعی گفت: در امر قضاوت بسیار محتاط بودند و احکام حقوقی صادره از سوی ایشان، از غنای قضائی، حقوقی و فقهی بالایی برخوردار و بسیار متقن و محکم بود.
وی افزود: بارها از سوی رؤسای محترم قوه قضائیه، به ایشان پیشنهاد شد تا به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که شرط اجتهاد مطلق دارد، مسئولیت بپذیرند اما ایشان قبول نکردند و ترجیح دادند در اهواز، در حوزه علمیه بمانند و به ترویج دین و تربیت شاگردان بپردازند.
استاندار فارس با بیان اینکه آیتالله شفیعی بسیار مورد علاقه مقام معظم رهبری بود، تصریح کرد: از مرحوم آیتالله یزدی و نیز در ملاقات با مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی، احترام ویژه و فوقالعاده آنان نسبت به آیتالله شفیعی را به وضوح مشاهده کردم.
امیری گفت: آیتالله شفیعی انسانی بسیار وارسته، مهذب و معتقد با ویژگیهایی بود که کمتر در دیگران دیده میشود و بر دلهای قضات و مردم شهرستانهای مختلف خوزستان مدیریت میکرد و استقبال فوقالعاده مردم از ایشان، گواه مقبولیت و محبوبیت ایشان بود که راز آن، اخلاص و خداباوری ایشان است.
وی با تجلیل از شخصیت خانوادگی آیتالله شفیعی خاطرنشان کرد: فرزندان بسیار شریف، مصلح و صالحی از جمله شهید مرتضی شفیعی و مرحوم حجتالاسلام سید محسن شفیعی از یادگاران ایشان هستند.
امیری افزود: استان خوزستان تنوعی از قومیتها را داراست و شخصیتی که مورد اجماع و قبول همه قومیتهای این استان باشد، حکایت از روح بلند و بزرگی آیتالله شفیعی دارد و ایشان هم بزرگ بود و هم بزرگوار.
در ادامه این دیدار، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، با تشکر از حضور استاندار فارس گفت: تقبل رنج سفر و حضور ایشان در مراسم تشییع آیتالله شفیعی، نشاندهنده مرام و اخلاق والای آقای امیری و یادآور خاطرات ماندگار همکاری ایشان با آن مرحوم است.
وی اظهار داشت: آیتالله شفیعی از سالها پیش و در جریان مبارزات انقلاب، حضوری فعال در کنار امام راحل (ره) در نجف داشتند و پایههای مستحکم علمی خویش را با تلمذ از اساتید بزرگ قم و نجف بنا نهادند و بعدها به فقیه و عالمی در تراز بالا تبدیل شدند.
موالیزاده تأکید کرد: مرحوم آیتالله شفیعی هندسه فکری بسیار منظمی داشتند و آنچه میگفتند، در عمل نیز به خوبی تجلی مییافت و به نوعی تجسم اعتقادات بر پایه آیات و احادیث بودند.
استاندار خوزستان افزود: ایشان شخصیتی وارسته، خدوم و دغدغهمند حل مشکلات مردم بودند و سادهزیستی ایشان برای همگان درسآموز بود.
وی گفت: با درگذشت چنین علمای در ترازی، جای آنان خالی میماند و مطمئنیم جایگاه ابدی آیتالله شفیعی انشاالله نزد اجداد طاهرینشان در بهشت برین، رفیع است.
