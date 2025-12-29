  1. استانها
  2. خوزستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۰:۲۶

حضور استاندار فارس در اهواز جهت وداع با آیت‌الله شفیعی

حضور استاندار فارس در اهواز جهت وداع با آیت‌الله شفیعی

اهواز ـ حسینعلی امیری، استاندار فارس، با سفر به اهواز جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شفیعی، این ضایعه را به مردم خوزستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری، استاندار فارس، شامگاه دوشنبه در دیدار با سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شفیعی گفت: ضایعه درگذشت این عالم ربانی را به مردم شریف استان خوزستان تسلیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به آشنایی و همکاری دیرینه خود با آیت‌الله شفیعی افزود: ارادت بنده به ایشان به اواخر دهه ۶۰ و دوران خدمت در دادسرای مسجدسلیمان تحت ریاست ایشان برمی‌گردد و در آن زمان، صداقت، صفا، تدین، تقوا و فضیلت‌های انسانی را در وجود ایشان می‌دیدیم.

امیری خاطرنشان کرد: پس از آن نیز به عنوان قائم‌مقام ایشان منصوب شدم و حدود سه سال به طور روزانه و بسیار نزدیک در محضرشان بودم و ایشان در سلوک اجتماعی، رفتارهای شخصی، قضاوت، داوری، ساده‌زیستی و دامنه‌ای از فضیلت‌های انسانی، نمونه و الگو بودند.

استاندار فارس تأکید کرد: اعتقاد بنده این است که مرحوم آیت‌الله شفیعی معیار و میزان علمای عصر خود قرار می‌گیرد و من از ایشان جز خیراندیشی، خوش‌نفسی، داوری عادلانه و سلوک اسلامی و انسانی ندیدم و ایشان در رفتار نبوی و کردار علوی، یکی از علمای برجسته زمان خود بودند.

وی با اشاره به زندگی ساده و مردمی آیت‌الله شفیعی اظهار داشت: ایشان بسیار ساده، مردمی، بین مردم و همراه با مردم زندگی می‌کرد و از درد مردم، دردش می‌آمد و با خوشحالی آنان، شاد می‌شد.

امیری در خصوص ویژگی‌های قضائی آیت‌الله شفیعی گفت: در امر قضاوت بسیار محتاط بودند و احکام حقوقی صادره از سوی ایشان، از غنای قضائی، حقوقی و فقهی بالایی برخوردار و بسیار متقن و محکم بود.

وی افزود: بارها از سوی رؤسای محترم قوه قضائیه، به ایشان پیشنهاد شد تا به عنوان رئیس دیوان عالی کشور که شرط اجتهاد مطلق دارد، مسئولیت بپذیرند اما ایشان قبول نکردند و ترجیح دادند در اهواز، در حوزه علمیه بمانند و به ترویج دین و تربیت شاگردان بپردازند.

استاندار فارس با بیان اینکه آیت‌الله شفیعی بسیار مورد علاقه مقام معظم رهبری بود، تصریح کرد: از مرحوم آیت‌الله یزدی و نیز در ملاقات با مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، احترام ویژه و فوق‌العاده آنان نسبت به آیت‌الله شفیعی را به وضوح مشاهده کردم.

امیری گفت: آیت‌الله شفیعی انسانی بسیار وارسته، مهذب و معتقد با ویژگی‌هایی بود که کمتر در دیگران دیده می‌شود و بر دل‌های قضات و مردم شهرستان‌های مختلف خوزستان مدیریت می‌کرد و استقبال فوق‌العاده مردم از ایشان، گواه مقبولیت و محبوبیت ایشان بود که راز آن، اخلاص و خداباوری ایشان است.

وی با تجلیل از شخصیت خانوادگی آیت‌الله شفیعی خاطرنشان کرد: فرزندان بسیار شریف، مصلح و صالحی از جمله شهید مرتضی شفیعی و مرحوم حجت‌الاسلام سید محسن شفیعی از یادگاران ایشان هستند.

امیری افزود: استان خوزستان تنوعی از قومیت‌ها را داراست و شخصیتی که مورد اجماع و قبول همه قومیت‌های این استان باشد، حکایت از روح بلند و بزرگی آیت‌الله شفیعی دارد و ایشان هم بزرگ بود و هم بزرگوار.

در ادامه این دیدار، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با تشکر از حضور استاندار فارس گفت: تقبل رنج سفر و حضور ایشان در مراسم تشییع آیت‌الله شفیعی، نشان‌دهنده مرام و اخلاق والای آقای امیری و یادآور خاطرات ماندگار همکاری ایشان با آن مرحوم است.

وی اظهار داشت: آیت‌الله شفیعی از سال‌ها پیش و در جریان مبارزات انقلاب، حضوری فعال در کنار امام راحل (ره) در نجف داشتند و پایه‌های مستحکم علمی خویش را با تلمذ از اساتید بزرگ قم و نجف بنا نهادند و بعدها به فقیه و عالمی در تراز بالا تبدیل شدند.

موالی‌زاده تأکید کرد: مرحوم آیت‌الله شفیعی هندسه فکری بسیار منظمی داشتند و آنچه می‌گفتند، در عمل نیز به خوبی تجلی می‌یافت و به نوعی تجسم اعتقادات بر پایه آیات و احادیث بودند.

استاندار خوزستان افزود: ایشان شخصیتی وارسته، خدوم و دغدغه‌مند حل مشکلات مردم بودند و ساده‌زیستی ایشان برای همگان درس‌آموز بود.

وی گفت: با درگذشت چنین علمای در ترازی، جای آنان خالی می‌ماند و مطمئنیم جایگاه ابدی آیت‌الله شفیعی انشاالله نزد اجداد طاهرینشان در بهشت برین، رفیع است.

کد خبر 6706738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها