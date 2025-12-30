به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری در حاشیه رونمایی از تندیس شهید رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه المان‌های متعددی در قالب پروژه‌های مختلف در حال نصب هستند، امیدواریم تا قبل از عید بتوانیم کار این پروژه‌ها را به پایان برسانیم.



وی افزود: امروز نیز در کنار پل شهید رئیسی، از تندیس مجاهد فی‌سبیل‌الله شهید رئیسی بزرگوار پرده‌برداری شد. این تندیس با ارتفاع تقریبی ۹ متر، ششمین المان بلندمرتبه در کشور محسوب می‌شود



شهردار اردبیل گفت: در ادامه به سایر پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و افزود: «به‌تازگی المان سعدی در میدان سعدی و المان حکیم نظامی در چهارراه نظامی نصب شده است.



صفری ادامه داد: همچنین المان مقدس اردبیلی در میدان مقدس در حال اجراست که ان‌شاءالله به‌زودی نصب خواهد شد. پروژه المان شاه اسماعیل صفوی نیز در دست اقدام است و امیدواریم تا عید به بهره‌برداری برسد. امیدواریم این مجموعه پروژه‌ها خدمتی به مردم شهیدپرور اردبیل باشد.