به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری در حاشیه رونمایی از تندیس شهید رئیسی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه المانهای متعددی در قالب پروژههای مختلف در حال نصب هستند، امیدواریم تا قبل از عید بتوانیم کار این پروژهها را به پایان برسانیم.
وی افزود: امروز نیز در کنار پل شهید رئیسی، از تندیس مجاهد فیسبیلالله شهید رئیسی بزرگوار پردهبرداری شد. این تندیس با ارتفاع تقریبی ۹ متر، ششمین المان بلندمرتبه در کشور محسوب میشود
شهردار اردبیل گفت: در ادامه به سایر پروژههای در دست اجرا اشاره کرد و افزود: «بهتازگی المان سعدی در میدان سعدی و المان حکیم نظامی در چهارراه نظامی نصب شده است.
صفری ادامه داد: همچنین المان مقدس اردبیلی در میدان مقدس در حال اجراست که انشاءالله بهزودی نصب خواهد شد. پروژه المان شاه اسماعیل صفوی نیز در دست اقدام است و امیدواریم تا عید به بهرهبرداری برسد. امیدواریم این مجموعه پروژهها خدمتی به مردم شهیدپرور اردبیل باشد.
اردبیل- شهردار اردبیل از افتتاح تندیس ۹ متری شهید رئیسی که ششمین المان تندیس کشور است و برنامهریزی برای نصب چهار المان دیگر تا قبل از عید، در راستای خدمت به مردم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری در حاشیه رونمایی از تندیس شهید رئیسی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه المانهای متعددی در قالب پروژههای مختلف در حال نصب هستند، امیدواریم تا قبل از عید بتوانیم کار این پروژهها را به پایان برسانیم.
نظر شما