الهی: ورود سامانه بارشی به خراسان رضوی؛ تندباد مشهد را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی و با توجه به ورود سامانه بارشی، تقریباً از ساعات ۱۶:۳۰ الی ۱۷:۰۰ امروز، افزایش سرعت وزش باد در سطح استان خراسان رضوی آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: بیشینه سرعت وزش باد در مشهد حدود ۵۰ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود که در دسته «بادهای شدید و لحظه‌ای» قرار می‌گیرد و اطلاق عنوان «طوفان» برای شهر مشهد صحیح نیست؛ چراکه طوفان معمولاً از سرعت‌های بالاتر از ۷۲ کیلومتر برساعت آغاز می‌شود. طوفان ممکن است در برخی شهرستان‌های خراسان رضوی رخ دهد.

وی ادامه داد: این پدیده جوی در ساعات شب تشدید می‌شود و بیشترین تأثیر آن در نواحی غربی و جنوبی استان و همچنین شهر مشهد مقدس پیش‌بینی شده است.

الهی با اشاره به تشدید وزش باد، به شهروندان توصیه کردند از پارک خودرو در کنار درختان، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های ناپایدار خودداری کنند و اشیای سبک و قابل‌جابه‌جایی در فضای باز را محکم‌سازی و مهار نمایند. همچنین به بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه شده است از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند و در انجام فعالیت‌های عمرانی و کار در ارتفاع، احتیاط‌های لازم را به‌طور جدی رعایت کنند.