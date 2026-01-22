سقوط و شکستگی ۱۹ اصله درخت در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فیضالهی با بیان اینکه خسارت قابل توجهی طی شب گذشته یکم بهمن به درختان وارد نشد، اظهار کرد: مجموعاً ۱۹ اصله درخت دچار سقوط یا شکستگی شاخه شدند که عمدتاً در معابر فرعی قرار داشتند.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد بیان کرد: با توجه به گزارش هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید از بعدازظهر یکم بهمن و احتمال بارش برف، تمامی ادارات فضای سبز مناطق ۱۳ گانه، سازمان پارکها و نیروهای فضای سبز بهصورت ۱۰۰ درصد در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
وی با اشاره به تشدید وزش باد از عصر روز گذشته یکم بهمن و تداوم آن تا صبح امروز پنجشنبه دوم بهمن ادامه داد: با توجه به شدت باد و احتمال سقوط درختان یا شکستن شاخهها، ۱۲۰ اکیپ عملیاتی بههمراه ۷۹ دستگاه نیسان و ۱۱ دستگاه خاور برای جمعآوری درختان سقوطکرده و شاخههای شکسته در سطح شهر در آمادهباش قرار گرفتند. همچنین تمامی تجهیزات مورد نیاز از پیش آماده و مهیا شد. در مجموع حدود ۹۵۰ نفر از نیروهای حوزه فضای سبز در روز گذشته در حالت آمادهباش فعالیت داشتند.
فیض الهی با بیان اینکه خسارت قابل توجهی طی شب گذشته به درختان وارد نشد، افزود: مجموعاً ۱۹ اصله درخت دچار سقوط یا شکستگی شاخه شدند که عمدتاً در معابر فرعی قرار داشتند. در این خصوص، همکاران ما در کوتاهترین زمان ممکن عملیات جمعآوری را انجام دادند. علیرغم وزش باد شدید در شب گذشته، حوزه فضای سبز متحمل خسارت زیادی نشد.
مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد درباره اقدامات پیشگیرانه برای حفظ گونههای حساس به سرما در شهر مشهد، تصریح کرد: با توجه به کاهش قابل توجه دما در شب گذشته و بارش برفی که در روزهای پیشین داشتیم، تمامی گونههای حساس به سرما از جمله درختچههای زینتی و گیاهان پوششی در سطح شهر نایلونکشی شدند. در مجموع حدود ۲۸ هزار مترمربع از سطوح دارای گونههای حساس به سرما در سطح شهر وجود دارد که برای مقابله با روزهای سرد، اقدامات حفاظتی لازم برای آنها انجام شد. همچنین بهمنظور کنترل آفات و بیماریهای موجود در خاک، مطابق تقویم باغبانی و روال هر ساله، عملیات یخآب زمستانه در شب گذشته اجرا شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی امسال گفت: بهجز اولین بارش برف در اواخر پاییز که خزان طبیعی درختان در پاییز بهصورت کامل انجام نشد و برگریزی عمده درختان در انتهای آذرماه آغاز شد که همزمان با بارش برف و بارندگی همراه بود. بر اساس تقویم باغبانی، عملیات زمستانه باید از ابتدای دیماه آغاز شود که این اقدامات طبق برنامه در دستور کار قرار گرفت.
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