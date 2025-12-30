هواشناسی خراسان رضوی نسبت به افزایش شدت وزش باد هشدار صادر کرد

یحیی قاینی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از هشدار مرکز پیش‌بینی این اداره‌کل در خصوص افزایش شدت وزش باد خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تشدید گرادیان فشار هوا، از ساعات بعدازظهر امروز و به‌ویژه در طول شب، وزش باد در سطح استان افزایش می‌یابد که در برخی مناطق غربی و جنوبی استان و همچنین مشهد مقدس شدت بیشتری خواهد داشت.

معاون پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی خراسان رضوی افزود: در برخی ساعات، وزش باد ممکن است همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت باشد.

وی ضمن هشدار نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از این شرایط جوی، توصیه کرد شهروندان موارد ایمنی را رعایت کنند. به گفته او، از پارک خودرو در کنار درختان، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های ناپایدار خودداری شود و اشیای سبک و قابل جابجایی در فضاهای باز محکم‌سازی و مهار گردد. همچنین شهروندان، به‌ویژه بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری در فضای باز پرهیز کنند و در فعالیت‌های عمرانی و کار در ارتفاع احتیاط لازم را مد نظر قرار دهند.

قاینی‌پور تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز خسارت ناشی از وزش باد شدید، اقدامات لازم را انجام دهند.