هواشناسی خراسان رضوی در پی تقویت سامانه ناپایدار جوی هشدار صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان خراسان رضوی، با ادامه فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز یکشنبه، ضمن وزش باد شدید، میزان و گستره بارش‌ها در نیمه جنوبی و نواحی غربی خراسان رضوی افزایش خواهد یافت. در همین راستا و در پی هشدار سطح زرد پیشین، هشدار سطح نارنجی شماره ۱۱ برای این مناطق صادر شده است.

هواشناسی خراسان رضوی احتمال بروز مخاطراتی همچون آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها را دور از انتظار ندانست و از تشکیل مه، کاهش دید افقی، لغزندگی جاده‌ها و احتمال خسارت ناشی از وزش باد شدید خبر داد.

بر اساس این گزارش، فعالیت این سامانه از اواخر وقت یکشنبه ۷ دی‌ماه آغاز شده و تا اوایل روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. بیشترین مقدار و شدت بارش‌ها نیز در شهرستان‌های نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، کاشمر، بردسکن، رشتخوار، زاوه، ریوش، داورزن، جوین، جغتای و ششتمد پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی پرهیز کنند. همچنین بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات ناشی از وزش باد شدید و مدیریت ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی استان تأکید شده است.