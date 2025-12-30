پخت کیک ۲۰۰ متری و گل آرایی حرم کاظمین به مناسبت ولادت امام جواد(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ده ماه رجب سالروز ولادت حضرت جوادالائمه (ع) حرم مطهر آن حضرت در کاظمین آماده میزبانی از میهمانان و زائران شد.

در آئین‌های مختلفی که به مناسبت این روز در حرم کاظمین برگزار شد، خادمین، زائران و دوست داران آن حضرت به استقبال از این روز و نیز ولادت جد ایشان حضرت امیرالمومنین (ع) در روزهای آینده رفتند و با گل آرایی آذین بندی به زیبایی این حرم شریف افزودند.

خادمین این بارگاه نورانی مضجع شریف امام کاظم و امام جواد (ع) را گل آرایی کردند. همچنین فضای حرم نیز با کتیبه‌های منقش به نام آن حضرت و نیز حضرت امیرالمومنین (ع) تزئین شد.

پخت و تزئین کیک ۲۰۰ متری در صحن حرم جوادین و توزیع در بین زائران آن حضرت از دیگر برنامه‌ها به مناسبت میلاد حضرت جواد الائمه بود.

مهمانسرای حرم کاظمین نیز به مناسبت این روز پخت غذای نذری را افزایش داده است.

