به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۲ نفتکش با پرچمهای جمهوری آذربایجان و ترکیه پیام اضطراری ارسال کرده و زنگ خطر در نزدیکی منطقه فلوریا در قسطنطنیه به صدا درآمد.
وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: این ۲ نفتکش هنگام لنگر انداختن در سواحل «کوچوکچکمجه» (در نزدیکی تنگه بسفور) به هم برخورد کردند. این ۲ تانکر، نفتکش KALBAJAR با طول ۱۴۱ متر و نفتکش ALATEPE با طول ۱۱۵ متر بودند.
حادثه نزدیک سواحل استانبول رخ داده و تیمهای امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
تاکنون هیچ خسارت جانی یا آلودگی دریایی گزارش نشده است.
