  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

نفتکش‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان به هم برخورد کردند

نفتکش‌های ترکیه و جمهوری آذربایجان به هم برخورد کردند

رسانه ها از برخورد ۲ نفتکش متعلق به ترکیه و جمهوری آذربایجان نزدیک سواحل استانبول خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ۲ نفتکش با پرچم‌های جمهوری آذربایجان و ترکیه پیام اضطراری ارسال کرده و زنگ خطر در نزدیکی منطقه فلوریا در قسطنطنیه به صدا درآمد.

وزارت حمل و نقل و زیرساخت ترکیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: این ۲ نفتکش هنگام لنگر انداختن در سواحل «کوچوک‌چکمجه» (در نزدیکی تنگه بسفور) به هم برخورد کردند. این ۲ تانکر، نفتکش KALBAJAR با طول ۱۴۱ متر و نفتکش ALATEPE با طول ۱۱۵ متر بودند.

حادثه نزدیک سواحل استانبول رخ داده و تیم‌های امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

تاکنون هیچ خسارت جانی یا آلودگی دریایی گزارش نشده است.

کد خبر 6707779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 3
      پاسخ
      مگرآذربایجان درآبهای آزادنفت کش دارد فقط با دریای مازندران وصل است
      • ارتا IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        2 0
        دوست عزیز دریای خزرهست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها