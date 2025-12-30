حمید رضا پیمانجو در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: محور ارتباطی یاسوج - سادات - دهدشت به دلیل بارش برف شدید کولاک و نبود دید کافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد افزود: مه‌گرفتگی شدید در محور مارگون و همچنین محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گل‌زردی در محور یاسوج–بابامیدان حاکم است.

وی بیان کرد: همچنین محور یاسوج – اقلید با بارش برف شدید و کولاک همراه است لذا از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند.

پیمانجو با بیان اینکه رانندگان فاصله طولی را به‌طور کامل رعایت کرده و از علائم هشداردهنده نصب‌شده در نیوجرسی‌ها تبعیت کنند، گفت: رانندگان با سرعت مطمئنه تردد کرده و حتماً از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.