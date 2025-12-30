گلشن: ۹۹ درصد جمعیت لنگرود باسواد هستند

یوسف گلشن عصر سه شنبه در مراسمی با حضور اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان، از تلاش‌های اداره آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی و سایر نهادهای مرتبط قدردانی کرد و گفت: ۹۹ درصد جمعیت شهرستان لنگرود باسواد هستند و این شهرستان با ارائه دانشمندان و افراد فرهیخته به کشور، جایگاه ویژه‌ای در حوزه علم و فرهنگ دارد تلاش داریم درصد باقیمانده جمعیت فاقد سواد را نیز تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی قرار دهیم.

فرماندار لنگرود بر همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بهزیستی و آموزش و پرورش برای شناسایی کودکان کاری و افراد فاقد سواد تاکید کرد و افزود: این عزیزان در چارچوب نهضت سوادآموزی آموزش خواهند دید و تلاش می‌کنیم در صورت امکان به مدارس بازگردند.

گلشن همچنین از اداره ارشاد شهرستان خواست تا به منظور فرهنگ‌سازی و پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی، هنری و نمایشی، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را پایان سال ارائه کند.