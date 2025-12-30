دهقان: حماسه ۹ دی نماد وحدت و بصیرت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان عصر سه شنبه در مراسم بزرگداشت یومالله ۹ دی در زنجان با تشریح ابعاد فتنه سال ۱۳۸۸ تأکید کرد: حوادث آن سال پیچیدهترین و خطرناکترین نوع دشمنی علیه جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود؛ دشمنیای که نه در قالب جنگ نظامی، بلکه بهصورت یک جنگ ترکیبی و نرم، با هدف ضربهزدن به انسجام ملی و مشروعیت نظام طراحی و اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در سالهای نخست انقلاب با جنگ تحمیلی، کودتاها، ترورهای سازمانیافته و عملیاتهای تجزیهطلبانه روبهرو بوده است، گفت: با وجود همه آن تهدیدها، فتنه ۸۸ از حیث پیچیدگی، عمق طراحی و استفاده همزمان از ابزارهای رسانهای، روانی، سیاسی و اجتماعی، بیسابقه بود و میتوان آن را نقطه اوج پروژه براندازی نرم علیه ایران دانست.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه فتنه ۸۸ بزرگترین توطئه ترکیبی دشمن علیه ملت ایران بود که با حماسه جدی خنثی شد، گفت: روزهای مهم انقلاب اسلامی تنها یک تاریخ نیستند، بلکه عبرتهایی هستند که توجه به آنها میتواند کشور را در بزنگاهها نجات دهد و هیچ توطئهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه فتنه ۸۸ پیچیده و خطرناک نبود، دشمنان با طراحی یک جنگ نرم و ترکیبی تلاش کردند مردم را در برابر مردم قرار دهند و اختلافات انتخاباتی را به بحران ملی تبدیل کنند.
دهقان تصریح کرد: برخی تلاش میکنند حوادث سال ۸۸ را به اختلافات انتخاباتی یا اعتراضهای محدود خیابانی تقلیل دهند، در حالی که بررسی اسناد، شواهد و روندهای پیش و پس از انتخابات نشان میدهد این فتنه حاصل طراحی چندینساله دشمنان انقلاب، بهویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و شبکه ضدانقلاب خارجنشین بود.
معاون حقوقی دولت سیزدهم با اشاره به فعالیت مؤسسات فکری و پژوهشی آمریکایی افزود: پیش از انتخابات ۸۸، برخی مؤسسات غربی بهصراحت درباره «استفاده از انتخابات ایران برای به زانو درآوردن نظام» کتابها و اسناد راهبردی منتشر کرده بودند و بخش قابل توجهی از نسخههای ارائهشده در این آثار، در حوادث سال ۸۸ بهصورت عملی اجرا شد.
وی ادامه داد: راهاندازی شبکه BBC فارسی شش ماه پیش از انتخابات، افزایش فعالیت آن به پخش ۲۴ ساعته در ایام انتخابات، و تکرار هدفمند کلیدواژه «تقلب» از ماهها قبل، بخشی از یک عملیات روانی سنگین برای القای بیاعتمادی به نظام انتخاباتی کشور بود.
عملیات رسانهای و آشوب سازمانیافته
دهقان گفت: پیش از برگزاری انتخابات، جریان رسانهای معاند با طرح مداوم ادعای احتمال تقلب، تلاش کرد ذهن افکار عمومی را شرطی کند تا در صورت اعلام نتایج، ادعای تقلب بهعنوان یک «واقعیت پذیرفتهشده» مطرح شود. این عملیات روانی، همزمان با هماهنگی میان جریان ضدانقلاب خارجنشین و برخی عناصر فریبخورده داخلی دنبال میشد.
وی افزود: در این پروژه، صدها نفر از عناصر وابسته به گروهکهای معاند، از جمله منافقین، سلطنتطلبان و سایر گروههای ضدانقلاب، آموزش دیده و مأمور ایجاد آشوب شدند و برخی نیز برای ایجاد جرقههای اولیه فتنه وارد کشور شدند. به گفته دهقان، بعدها نقش برخی نفوذیها در اطراف بعضی نامزدها نیز روشن شد.
این استاد دانشگاه با مقایسه فتنه ۸۸ با انقلابهای رنگی در برخی کشورها اظهار داشت: یکی از نسخههای اصلی آمریکا در براندازی نرم، کشاندن اعتراضها به خیابان، اعمال فشار رسانهای سنگین و در نهایت وادار کردن دولت قانونی به ابطال انتخابات بود؛ نسخهای که در کشورهایی مانند اوکراین اجرا شد.
دهقان افزود: در اوکراین، دولت قانونی وقت تحت فشار خیابانی و رسانهای مجبور به عقبنشینی شد و نتیجه آن، تضعیف مشروعیت نظام سیاسی، آغاز بحرانهای عمیق، تجزیه عملی کشور و آوارگی میلیونها نفر از مردم بود؛ بحرانی که آثار آن تا امروز ادامه دارد.
وی تأکید کرد: در ایران، رهبر معظم انقلاب با هوشیاری، درایت و پایبندی به قانون، اجازه ندادند این بدعت خطرناک شکل بگیرد. با وجود فشارها، راههای قانونی از جمله بازشماری آرا، بررسی صندوقها و تأکید بر شفافیت دنبال شد، اما نظام زیر بار ابطال انتخابات نرفت و همین تصمیم تاریخی کشور را از یک بحران بزرگ نجات داد.
بصیرت مردم و شکست پروژه دشمن
دهقان خاطرنشان کرد: در کنار تدبیر رهبری، بصیرت و هوشیاری مردم نقش تعیینکنندهای در شکست فتنه داشت. بهتدریج واقعیتها برای افکار عمومی روشن شد و صف مردم از فتنهگران جدا شد؛ امری که در بسیاری از انقلابهای رنگی رخ نداد.
وی گفت: اگر هیچکدام از دستاوردهای دیگر نظام را در نظر نگیریم، همین یک تصمیم رهبری در سال ۸۸ برای اثبات عقلانیت، شجاعت و آیندهنگری ایشان کافی است و هر انسان منصف و بیطرفی میتواند به این حقیقت اذعان کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تداوم دشمنیها اظهار داشت: دشمنی با ایران نه بهدلیل یک دولت یا یک مقطع خاص، بلکه بهخاطر استقلال، هویت اسلامی و قدرت منطقهای جمهوری اسلامی است. دشمنان بارها اعتراف کردهاند که هدفشان تضعیف ایران و شکستن اراده ملت است.
این استاد دانشگاه با مقایسه این حوادث با رخدادهای اوکراین تأکید کرد: در آن کشور فشار رسانهای و خیابانی موجب عقبنشینی دولت قانونی شد و پیامدهای سنگینی همچون جنگ و تجزیه برای مردم به همراه آورد، اما در ایران رهبر معظم انقلاب با اقتدار و بصیرت اجازه نداد کشور دچار بحران شود.
دهقان با بیان اینکه دشمنان همچنان به دنبال براندازی، استحاله یا تضعیف نظام هستند و امید دارند با ایجاد دو دستگی در داخل کشور به اهداف خود برسند، افزود: انقلاب اسلامی با وجود مشکلات، استقلال و پیشرفتهای چشمگیری داشته و همین ایستادگی ایران در برابر سلطهطلبی آمریکا و غرب موجب استمرار دشمنی آنان است.
وی با انتقاد از سیاستهای دهه ۱۳۹۰ گفت: نسخه «حل مشکلات از طریق عقبنشینی و امتیازدهی به غرب» در دهه نود بهطور کامل آزموده شد و نتیجه آن، تعطیلی اقتصاد، کاهش شدید سرمایهگذاری، جهش نرخ ارز، تضعیف پول ملی و افزایش فشار معیشتی بر مردم بود؛ تجربهای که نشان داد شرطیسازی اقتصاد به خارج، راهحل مشکلات کشور نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به عملکرد دولت شهید آیتالله رئیسی تصریح کرد: این دولت با رویکرد استقلالمحور، اتکا به ظرفیتهای داخلی و توسعه روابط با کشورهای غیرغربی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، تقویت روابط با چین و روسیه و فعالسازی دیپلماسی منطقهای، پیام روشنی به جهان مخابره کرد.
دهقان افزود: این رویکرد موجب کاهش التهابات اقتصادی، افزایش رشد صنعتی و ایجاد ثبات نسبی در برخی شاخصهای کلان شد و نشان داد که اداره کشور بدون وابستگی به آمریکا و اروپا امکانپذیر است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کشور متعلق به همه مردم است و هرگونه بیثباتی، هزینهای همگانی دارد و تنها دشمنان ایران از آن سود میبرند، تأکید کرد: راهحل مشکلات کشور، ایجاد دوقطبی، ناامنی و آشوب خیابانی نیست، بلکه نیازمند عقلانیت، اجرای دقیق قوانین، اشراف مدیریتی و همراهی مردم با دولت است.
